Que Papão veremos hoje, na Paraíba?

Tempo de repouso, seguido de treinos intensos, nos nove dias de preparação para o jogo de hoje, em João Pessoa, contra o Botafogo. Em tese, foi a melhor preparação do Paysandu para uma partida em toda a temporada. Vejamos o reflexo em campo.

Veremos, hoje, um Papão capaz de jogar em bloco tanto nas ações ofensivas quanto defensivas? Capaz de impor intendidade na marcação, com regularidade no rendimento? Esses são os pecados capitais do time de Marquinhos Santos nesse estágio do trabalho. Potencial técnico para uma campanha digna o time tem, na organização tática está evoluindo, mas a força e a resistência físicas deixam muito a desejar.

Catalá entrega o parecer sobre o Remo que recebeu

Em nome da ética, Ricardo Catalá vinha evitando falar sobre o trabalho da comissão técnica antecessora. Porém, ao ter que explicar a queda de rendimento do time azulino no segundo tempo, disse e reiterou que está fazendo um trabalho de "pré-temporada". Contra o Figueirense o Leão teve intensidade muito alta no primeiro tempo e acusou falta de resistência física no segundo. Por isso, foi tão menos competitivo.

Catalá projeta "três ou quatro semanas" para o time atingir a plenitude física. Portanto, no Re-Pa, dia 17 de julho, estará quase lá. Sendo assim, o Remo jogará no seu melhor rendimento físico as seis últimas rodadas desta fase classificatória, quando algumas equipes estarão em queda. Isso seria muito promissor!

BAIXINHAS

* No mundo todo, atacantes de beirada são os jogadores mais exigidos no esforço físico. No Remo, Pedro Victor se doa plenamente às funções, mas não resiste 90 minutos. Rodriguinho, numa rotação bem menor, vem conseguindo jogar até o final, aos 35 anos.

* Como disse Ricardo Catalá, o Remo está buscando novas opções no mercado para as beiradas. O técnico não fez referência à lateral-esquerda, mas é outra carência, pela nova contusão de Leonan.

* Série C de 2014: Paysandu 1 x 0 sobre o Botafogo, em João Pessoa, num golaço de Bruno Veiga, quando o time bicolor estava desacreditado. Foi a arrancada do Papão para o acesso. Uma lembrança que pode ser inspiradora para os bicolores!

* Papão na rodada: se vencer, toma o 8° lugar do Figueirense. Se empatar, toma o 13° lugar do Remo. Se perder, pode cair uma posição (15° para 16°), caso o América/RN vença o CSA, amanhã, em Maceió.

* Anderson Uchôa é o centro das atrações no Baenão. Ele saiu do jogo de sábado acusando dores na região pubiana e pode ser desfalque no domingo, em Fortaleza, contra o Floresta.

* Lucas Marques e Pablo Roberto estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Seguem pendurados Vinícius, Diego Guerra, Claudinei, Gustavo Bochecha, Pedro Vitor e Muriqui.

* Júlio César Nunes, gaúcho, 38 anos, técnico da Tuna, vai realçando o seu nome no futebol paraense com ótimo trabalho na Tuna. O time está invicto há 9 jogos na Série D. Antes, Júlio César só havia trabalhado no interior do Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, Maranhão e Santa Catarina.