Provável esquema do Remo é resistir e reagir; Paysandu e jogos de alto interesse

Foi tomando pressão e resistindo que o Remo venceu o América e empatou com o Goiás. Um pouco menos na vitória sobre o Athletic e empate com a Chapecoense, nos quatro jogos fora de Belém da “era” Antônio Oliveira. Não dá para imaginar nada diferente amanhã, na postura do Leão em Curitiba, contra o líder Coritiba. Então, que o resultado também não seja diferente.

Marcar atrás, em bloco, e contra-atacar, é uma estratégia de jogo. Até aí, tudo certo. Mas o Remo não pode ser tão errante nos passes, nos posicionamentos e na recomposição do sistema defensivo, quanto tem sido nos últimos jogos. A cobrança ao técnico Antônio Oliveira é por involução. O time tem piorado a performance de jogo para jogo, embora siga pontuando. Por isso, o jogo contra o líder Coritiba é uma “prova dos nove” que pode ser de recuperação ou de reprovação definitiva do “portuga”.

Jogos de alto interesse para o Papão

Amanhã, 18 horas, Goiás x América Mineiro. Muito importante para o Papão a derrota do América, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 22 pontos, um a mais que o clube bicolor. Dos jogos de alto interesse para o Papão, esse é o único na rodada anterior ao jogo Paysandu x Operário. Se o América perder, o Papão já entrará em campo com a perspectiva de saída da ZR, caso vença.

Outros três jogos de interesse do Papão, mesmo fora da ZR, por questão de concorrência no bloco inferior do campeonato: Ferroviária x Volta Redonda no domingo à noite. Melhor é a derrota do “Voltaço”, mas, até empatando, o time do Rio de Janeiro poderia ser ultrapassado pelo Papão. Mesma leitura para o jogo do Botafogo, em casa, segunda-feira, contra o Vila Nova, e para o do “lanterna” Amazonas contra o Avaí, em Florianópolis, também na segunda-feira.

BAIXINHAS

* Improvável ou não, o Remo tem possibilidade de entrar no G4 nesta rodada se vencer o Coritiba e for favorecido por derrota do Novorizontino para o Criciúma, em Santa Catarina, e derrota ou empate da Chapecoense com o Athletic. Esse jogo é hoje, sete da noite, em Minas Gerais. Independente de posição, se o Leão conseguir pontuar já será uma glória.

* Apesar da goleada para o Paysandu por 5 x 2, o Coritiba ainda é o time menos vazado na Série B. Tomou 15 gols nas 22 rodadas. O Novorizontino é o segundo com 19 gols tomados. O Remo está na terceira posição das defesas junto com Vila Nova, Goiás e Chapecoense. São 20 gols tomados, cada.

* Jogo Coritiba x Remo envolve as duas torcidas mais numerosas desta Série B. O Leão Azul vendeu 259.114 ingressos até agora e o Coritiba 203.388. O Athetico Paranaense é terceiro nesse ranking com 195.031 e o Paysandu é o quarto com 122.019 pagantes. O último é o Athletic, que só vendeu 9.205 ingressos no campeonato, até agora.

* Time de operários, contra o Operário. É essa a ideia trabalhada por Claudinei Oliveira junto aos atletas do Paysandu para ter um time cooperativo na jornada deste domingo. Isso consiste em união e soma de esforços para o Papão se impor e fazer o resultado, com o óbvio engajamento da torcida.

* Catarinense Denner, 25 anos, meia que não brilha nem compromete no Paysandu, representa bem a figura do atleta operário no time bicolor. Já tem 10 jogos pelo Papão. Denner é fruto do Juventude/RS e está vinculado ao Noroeste/SP, que o emprestou ao Anápolis, onde fez sete jogos na Série C, e em junho transferiu o empréstimo para o Papão.

* Time que Antônio Oliveira treinou em Belém para o duelo com o Coritiba: Marcelo Rangel; Natan Santos, Camutanga, Reynaldo, Sávio; Caio Vinícius, Jaderson, Diego Hernandez; Marcelinho, Matheus Davó e Marrony. São desfalques: Pedro Rocha suspenso, Luan Martins, Pavani, Cantillo, Jânderson e Alan Rodriguez sob cuidados médicos.

* Thaysse Gomes, psicóloga do Paysandu, trabalhando intensamente em sessões individuais e coletivas para dar força mental ao time bicolor nesse período de pressão. Outro fator de equilíbrio emocional está por conta da liderança do zagueiro Thiago Heleno.