João Vieira, Esli Garcia, Borasi e Lucas Maia. Quatro nome de sucesso no Paysandu de 2024 não aceitaram novo contrato e caíram fora. Lucas Maia até assinou um novo contrato, mas abriu uma briga jurídica e saiu. Todos se deram bem no pós-Papão.

João Vieira em alta no Vila Nova. Esli Garcia é reserva no Goiás, mas feliz com o ambiente. Borasi é um reserva muito útil no Criciúma. Lucas Maia é destaque na China pelo Henan FC: 27 jogos, 5 gols, 2 assistências. Afinal, por que os bons largam o Papão? O clube precisa achar essas respostas, que parecem óbvias. Pagamentos atrasados, política de remendos em vez de projeto e ambiente desfavorável estão no pacote.

Também saíram da Curuzu e estão felizes Diogo Silva, Kevyn e Wanderson, titulares no acesso da Ponte Preta à Série B. Nicolas, Matheus Trindade e Alisson, todos no Criciúma, fazem questão de falar do acerto em suas decisões. O Papão precisa muito de uma reflexão sobre causas e consequências.

Treinos mais "puxados" no Leão

Repouso, recuperação e treinos mais intensos. Guto Ferreira trata de aumentar a celeridade do time azulino por maior competitividade em Ponta Grossa (PR), contra o Operário. A intenção é que o time tenha ascensão física, técnica, tática e emocional para uma grande arrancada.

O Remo terá domingo um adversário aguerrido, com identidade tática, mas inconstante. O Operário é um time distante do G4 e muito próximo de eliminar a hipótese de rebaixamento. Está leve para o confronto com o Leão Azul.

BAIXINHAS

* Cuiabá não vai ter o zagueiro Alan Emoereur e os atacantes Jader e Juan Christian contra o Paysandu, suspensos. Sander entra na zaga e Carlos Albertoni no ataque. O volante Denilson e o artilheiro Alisson Safira (9 gols em 17 jogos) estão voltando de suspensão.

* O Operário, adversário do Leão Azul, teve apenas uma derrota nos últimos oito jogos. Foi na rodada passada, para o Athletico Paranaense, por 1 x 0. O Leão Azul vai enfrentar um time consistente, dirigido pelo jovem técnico Alex Souza, e liderado em campo pelo meia Boschilia, autor de 13 gols e 5 assistências na temporada.

* Novo calendário do futebol brasileiro prevê competições de janeiro a dezembro, com interrupção no meio do ano por causa da Copa do Mundo. Vem aí um desafio aos clubes para adaptação dentro e fora de campo. Grande expectativa para o que foi prometido de diferente na Copa Verde.

* Como Jorge está recomeçando, sob cuidados da comissão técnica para não sofrer sobrecarga e prevenir lesões musculares, torna-se providencial a volta de Sávio, pronto para voltar a jogar. Allan Rodriguez também apto. Cresce, então, a concorrência pela lateral esquerda do Leão.

* Diogo Oliveira e Thiago Heleno voltam ao time do Paysandu contra o Cuiabá? O atacante depende das condições clínicas (estava com lesão muscular) e deve ser testado no treino de hoje. O zagueiro cumpriu suspensão e está apto para voltar, mas Maurício Antônio o substituiu com destaque.

* Bem que Marcos Braz conseguiu clube para Dodô, mas o atleta não aceitou se transferir. Ele segue vinculado ao Remo, integrado ao elenco, mas sem ser utilizado. Dodô foi a primeira contratação do Leão para a temporada, começou bem, mas murchou e sumiu. Esteve em apenas 19 dos 44 jogos do clube na temporada.

* Ex-azulino Camutanga no Vitória e o ex-bicolor Luan Freitas no Juventude, dois zagueiros que chegaram e se firmaram como titulares na Série A. No entanto, eles e os ex-remistas Daniel Paulista (técnico do Sport Recife) e Sérgio Papelim (executivo do Fortaleza) estão todos na zona do rebaixamento.