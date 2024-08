Pedro Vitor emerge na hora 'H' no Leão; Papão experimenta uma sensação inversa

Pedro Vitor emerge na hora 'H'

Pedro Vitor voltou a jogar no dia 31 de março, após nove meses em recuperação de lesão no joelho. O jogo contra a Aparecidense foi o 11°. Nenhum foi integral. O atacante remista ainda está retomando a confiança, mas já é uma arma muito importante do Leão para a reta decisiva na Série C. O gol que fez contra a Aparecidense deve ajudar muito no seu emocional. É hora da autoafirmação!

Atleta esforçado, do tipo que cresce nas adversidades, o pernambucano Pedro Vitor achou o seu mundo no Remo, onde subiu de cotação e já viveu os melhores dias em campo, como também os piores na grave lesão que sofreu em julho do ano passado. Está emergindo da longa recuperação na hora "h". Pedro Vitor é jogador do Fortaleza e cumpre o segundo empréstimo no Leão Azul.

Papão experimenta uma sensação inversa

O que os times do interior sentem ao receber o Paysandu é o que os bicolores vão sentir amanhã, ao receberem o Santos, no Mangueirão. Nessa sensação inversa, jogo de atmosfera ímpar no campeonato, para um Papão mais ligado, mais aplicado, mais determinado a vencer.

O Santos causa esse efeito com o peso da sua história e grande repercussão de qualquer evento em que esteja inserido. Atmosfera ímpar também para o público. O Mangueirão vai pulsar! Além de toda a sua grandeza histórica, o Santos é líder da Série B e não perde há oito rodadas. Está na sua melhor fase no campeonato.

BAIXINHAS

* Desfalques dos dois times, amanhã, no jogão. Santos sem o zagueiro Gil, poupado; e o lateral JP Chermont, lesionado, mas com a volta de Pedrinho, que estava saindo do clube e resolveu permanecer. No Paysandu o zagueiro Carlão está suspenso por cartões amarelos.

* Há um legado de Ricardo Catalá no sucesso de Pedro Vitor. O atacante decolou no Remo depois que o agora técnico do São Bernardo o deslocou da esquerda para a direita. PV se deu muito bem em 2023 no jogo do pé invertido e está voltando à plenitude, mas ainda sem resistência para 90 minutos.

* Histórico do confronto Remo x Confiança. Em 13 jogos, nove vitórias do Leão Azul, dois empates e duas derrotas. Dos sete jogos disputados em Aracaju, o Remo perdeu o primeiro, em 1977, e ganhou os outros seis.

* Diogo Silva e Bruno Silva, os trezoitões do futebol paraense. O goleiro do Paysandu completou 38 anos no dia 8 de julho, e o volante do Remo no último sábado, dia 3. Apesar da idade, esbanjam vitalidade e dedicação ao trabalho.

* Além do caos no trânsito, "facadas" no estacionamento do Mangueirão: moto R$ 30 e carro R$ 50. Ingressos a R$ 60 e R$ 120 reais. O grande público no estádio será a confirmação de que paixão não tem preço, tem valor.

* O Remo foi buscar na Série D o zagueiro Rafael Castro (Campinense) e o atacante Rodrigo Alves (Cascavel). Da Série D podem chegar mais dois que o clube vinha monitorando, jogadores de meio de campo e ataque. Mas há investidas também em jogadores sem sucesso na Série B ou que estão voltando do exterior.

* Depois de enfrentar o Santos em Belém, o Paysandu vai viajar duas vezes seguidas para jogos contra o Botafogo em Ribeirão Preto, dia 18, e contra o Avaí em Florianópolis, dia 22. O reencontro com a torcida será dia 26, contra o Mirassol. Observe que na primeira virada do campeonato o Papão não venceu nenhum desses adversários.