Ansiedade demais, time nervoso; ansiedade de menos, time displicente. O meio termo vem do equilíbrio psicológico. Ansiedade como fator de atenção, cumplicidade e competitividade, principalmente nas situações mais adversas.

Copa do Mundo, em tese, é a grande exposição do que há de mais avançado no futebol, inclusive inteligência emocional. Mas vemos a Seleção Brasileira sem psicólogos na comissão técnica, o que é imperdoável, e grandes equipes se perturbando, comprometendo o desempenho nas adversidades. Lembremos da Argentina e da Alemanha nas derrotas para Arábia Saudita e Japão, ou da própria Seleção Brasileira na derrota para a Bélgica na Copa da Rússia. Em todos esses casos, o desequilíbrio emocional pesou contra os rendimentos tático, técnico e físico. E se cabem esses pecados capitais em plena Copa do Mundo, imagine numa realidade de Série C do Campeonato Brasileiro, com gramados ruins, jogadores muito limitados e pressão exagerada, também sem a devida assistência psicológica.

A vaidade acima da racionalidade

A Seleção Brasileira está sem psicólogos no Catar, mas a Comissão Técnica passou por treinamentos mentais com especialistas. Pretensa capacitação de Tite e equipe para o suporte psicológico da Seleção. É a vaidade acima da racionalidade.

Givanildo Oliveira, no seu empirismo agudo, rejeitava o trabalho de psicólogos nos times que dirigia afirmando que "psicologia pra jogador é salário em dia". Pelo jeito, a ideia tosca segue acesa, mesmo em cabeças muito mais esclarecidas.

BAIXINHAS

* Lastro psicológico não se forma da noite para o dia. Por isso, a assistência psicológica é ainda mais importante na formação dos atletas, na base, sobretudo porque a maioria é de origem humilde e tem baixa autoestima. Contudo, se faltam itens elementares no futebol de base, assistência psicológica parece ser luxo.

* É justo reconhecer que ontem, na estreia, a Seleção Brasileira teve grande sobriedade. Não se perturbou com as dificuldades no próprio desempenho, muito por mérito do adversário, e jogou com leveza depois de abrir o placar.

* Dos jogadores que acertaram renovação de contrato com o Paysandu, Genílson é o nome mais importante. Além de muito competente em campo, o zagueiro artilheiro é um líder por excelência. Jogador utilíssimo! Também permacem: Thiago Coelho, Naylhor, João Viera, Ricardinho, Gabriel Davis e Dioguinho.

* O novo contrato para Dioguinho é válida para o clube e muito importante para o jogador, que terá mais uma temporada para se firmar no mercado. Dioguinho é um atacante incomum, por suas jogadas individuais, mas fadado a ser opção no banco, pela baixa fidelidade tática.

* Diego Tavares se assemelha nas características a Bruno Alves, que foi destaque no Leão em 2022. A velocidade nas jogadas de contra-ataque é a maior afinidade.

* Remo e Paysandu têm o mesmo desafio no mercado: contratar um homem gol. Não por acaso, mesmo depois de um pacote de contratações, o Leão Azul ainda não tem solução para a função de artilheiro. O Papão deve se arrojar nessa busca, até porque só pode consumar depois da eleição presidencial, marcada para 7 de dezembro.

* Marlon, o goleador do Paysandu e de todo o futebol paraense na temporada (16 gols) diz ter propostas do Curitiba e do Cuiabá. Como tem contrato até 2024, sua saída pode dar bom resultado financeiro ao clube bicolor.