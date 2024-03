Paysandu x Aguia: igualdade na disputa

Um jogo dentro do roteiro imaginado. Disputa acirrada e futebol apenas razoável. Um gol para cada lado e a decisão guardada para sábado, com o Paysandu em casa, com a força da torcida, e o Águia não menos perigoso.

O Papão parece mais perto da final, mas não deverá ter vida fácil no sábado. É a temperatura subindo na reta final do campeonato, na hora do "vamos ver".

Tuna em jejum desde 1988

Em julho de 1988 a Tuna comemorou o seu 10º e último título estadual. Desde então, o Remo conquistou 18 títulos, o Paysandu 14, os interioranos Independente, Cametá e Águia um, cada. Se não for campeã desta vez, a Tuna chega a 36 anos de jejum.

Marlon e Leandro Cearense, os mais velhos do atual elenco, tinham apenas dois anos no último título estadual da Tuna, que, no entanto, em 1992 foi campeã brasileira, em 2000 campeã do torneio do Centenário do Parazão e em 2020 campeã da Segundinha. A Tuna “bateu na trave” em 2021, quando decidiu o campeonato com o Paysandu, venceu por 4 x 2 na primeira das finais, mas tomou 4 x 1 na finalíssima. Agora, encara o Remo nas semifinais para manter vivo o sonho da quebra do maior jejum da sua história no Campeonato Paraense.

BAIXINHAS

* Tuna do último título estadual: Juranir; Jair, Belterra, Paulão, Jango; Edgar, Dema, Luis Carlos; Thiago, Cabinho e Ageu. Técnico: Fernando Oliveira. Outros atletas: Juranir, Luis Otávio, Vicente, Maracanã, Sanauto, Gil Mineiro, Benivaldo.

* Paulinho Curuá e Ronald são os dois únicos atletas do elenco remista campeões em 2022, último título do Leão Azul. Mas o maior campeão no Baenão é Agnaldo, o "Seu Boneco". Foram seis títulos estaduais como atleta, um como técnico e um como auxiliar-técnico.

* ABC de Natal prestando relevantes serviços ao futebol paraense. Depois de tirar o volante Daniel do Baenão, agora faz injunções para levar o atacante Hyure da Curuzu. Duas contratações infelizes de Leão e Papão, entre outras.

* Bryan Borges no Papão, Echaporã e Pavani no Leão. Jogadores que começaram a temporada impressionando e logo murcharam. Os dois azulinos vêm dando sinais de reação. Os bicolores Hyure e Leandro nem chegaram a causar expectativa.

* Inversamente, os azulinos Marcelo Rangel, Thallys, Renato Alves, Nathan e Ligger começaram muito mal e estão crescendo muito de cotação. No Paysandu, o maior crescimento individual é do jovem meia Biel, emprestado junto ao Coritiba.

* Abel, Marinho, Mesquita, Juranir, Dema, Belterra. Só esses seis jogadores tiveram a honra de ser campeões paraenses por Remo, Paysandu e Tuna. Neste campeonato, Leandro Cearense, da Tuna, é o único candidato a entrar na restrita lista.

* Faltando três semanas e três dias para as Séries B e C, Paysandu e Remo intensificam as sondagens e negociações na busca de reforços para o Campeonato Brasileiro. Assim como vão chegar, também vão sair atletas dos dois clubes, no "upgrade" de ambos.