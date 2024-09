Paysandu vive momento delicado na temporada; Remo terá 'reforços' para a Série C

Papão, que momento é esse na temporada?

Um elenco com 47 jogos disputados e 14 para disputar, obviamente tem curvas de performance na temporada. No caso do Paysandu, o agravante das muitas viagens com logística desfavorável. Então, considerando o jejum de oito jogos sem vitória na Série B, que momento é esse do Papão?

A sucessão de lesões é o termômetro que revela a variação fisiológica acentuada. Como alento, a onda de lesões está baixando. Daqui a pouco os lesionados estarão novamente em campo. A tendência é o Papão voltar à plena competitividade na reta decisiva do campeonato. Por enquanto, a missão ainda é de superação, como amanhã contra o Amazonas.

Quem sai e quem entra no Leão?

Livres da suspensão, Ligger e Bruno Silva estão de volta ao time para o jogo contra o São Bernardo. Quem sai? Na defesa, Bruno Bispo. Mas na entrada do volante Bruno Silva, sai um atacante. Quem?

Pelo que perfil e pelo nível do adversário, pela linha de pensamento de Rodrigo Santana, a tendência é a saída de Ytalo, que já não tem resistência para alta intensidade. Nessa hipótese, o Remo teria na frente Pedro Vitor, Rodrigo Alves e Jaderson em intensa movimentação e forte marcação à saída de bola do adversário.

O São Bernardo estreou perdendo e está pressionado a vencer ou vencer. Mais uma razão para Rodrigo Santana optar por uma escalação que dê maior consistência e dinâmica ao time azulino.

BAIXINHAS

* O Remo já está vendendo ingressos para o jogo do dia 15, contra o Volta Redonda, mas corre risco de punição no STJD, sexta-feira. O clube vai ser julgado por vandalismo de "torcedores" no jogo contra o ABC, em Natal.

* A defesa está montada com provas que transmitem confiança num resultado exitoso. O fundamental é não ser impedido de ter o Mangueirão lotado. A arquibancada está custando 50 reais, mas numa promoção limitada dois ingressos saem por 80 reais. Cadeira, 100 reais.

* Do que o Papão se livrou! Cassiano foi um fracasso no Avaí: oito jogos de uma figura apagada, improdutiva, que, assim mesmo, saiu contratado pelo Casa Pia, de Portugal. Cassiano havia fechado negócio com o Paysandu, mas fez o favor de descumprir a palavra e levar o prejuízo para o clube catarinense.

* Amazonas com dois desfalques no time: o zagueiro Miranda e o atacante Sassá, suspensos, não enfrentam o Paysandu. O time deve ter Wellington Manzoli na zaga e Luan Silva no ataque. Quem também está suspenso é o técnico Rafael Lacerda.

* São Bernardo, próximo adversário do Remo, sofreu três derrotas e tomou oito gols nos últimos quatro jogos. Esses números contrastam com o histórico do time de Ricardo Catalá na temporada. Em tese, uma baixa na competitividade. Vejamos na segunda-feira!

* Meia Juan Cazares reassume a posição no Paysandu contra o Amazonas. O equatoriano cumpriu suspensão por cartões amarelos. Cazares fará amanhã o seu 10° jogo pelo Papão.

* Jaderson é o artilheiro do Remo na Série C com quatro gols, enquanto Ytalo e Pedro Victor estão com três. Nos números gerais do campeonato o Leão tem 23 gols marcados e 24 tomados.