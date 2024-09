Paysandu tem duelo decisivo; Jaderson é protagonista do Remo

Paysandu x Amazonas, jogo com clima de decisão

Com 32 pontos, no 12° lugar, o Amazonas está cinco pontos acima do Paysandu na Série B. O time amazonense está em melhor fase, mas os times se equivalem e o Papão vem dando sinais de recuperação do seu potencial. Esse é um jogo para confirmação dos sinais e para quebra do jejum, depois de oito rodadas sem vitória.

Tudo indica um jogo tenso, muito físico. O Papão tem as pressões do jejum, da curta distância para a zona do rebaixamento (quatro pontos) e a natural ansiedade. Isso tudo vai exigir dos bicolores muito equilíbrio emocional, além da superação física. É jogo com clima de decisão.

Jaderson, o coadjuvante que virou protagonista

Muita força física, muita garra e bom futebol. Esses atributos de Jaderson sempre deram muito certo no Remo e no Paysandu. O gaúcho Jaderson, 24 anos, chegou como coadjuvante e hoje é protagonista no Leão Azul. Xodó da torcida azulina.

Jaderson tem seis gols em 37 jogos pelo Remo. Mas não é tanto pelos números que ele tem o carinho da torcida. É a bravura que o torna símbolo da identidade remista, além do fato de ser multifuncional. Já defendeu o Leão como volante, meia, lateral, atacante e até zagueiro. Jaderson está emprestado pelo Athletico Paranaense e o Remo vai fazer de tudo para te-lo novamente em2025.

BAIXINHAS

* Remo disparado na liderança do ranking de público da Série C, com 119.311 ingressos vendidos em 10 jogos, média de 11.931. Os quatro clubes seguintes do ranking estão eliminados: Figueirense, Náutico, CSA e ABC. O Botafogo (6°) tem média de 2.849.

* Na Série B o Paysandu tem a quinta maior média de pagantes (10.915), abaixo de Ceará, Coritiba, Sport e Santos. Juntando todas as Séries do campeonato brasileiro num mesmo ranking, o Leão seria o 19° e o Papão o 20° em média de público. O último é o Jacuipense/BA que não vendeu um único ingresso na Série D.

* Osvaldo Sestário é o advogado que vai defender o Remo amanhã no STJD, executando estratégia montada em Belém pela equipe jurídica liderada por Gustavo Fonseca. A sessão do STJD vai começar às 10 horas e o processo de ABC e Remo é o 7° da agenda, devendo ser julgado no início da tarde.

* São Bernardo, que recebe o Remo na segunda-feira, tem média de 685 pagantes. Para ter força de torcida contra o Leão Azul, está anunciando distribuição gratuita de ingressos, menos para torcedores adversários. Azulinos terão que pagar 10 reais.

* Atacante Edinho, que cumpre empréstimo no Paysandu, cedido pelo Fortaleza, viveu a iminência de transferência para um clube europeu. O staff do atleta, porém, diz que reavaliou e que a ideia agora é negociá-lo somente em janeiro, quando não terá mais vínculo com o Fortaleza.

* Guarani, adversário do Paysandu no outro sábado, dia 14, em Belém, é o "lanterna" da Série B, mas faz a melhor campanha de todos no returno, com 83% de aproveitamento. Fez apenas 11 pontos nas 19 rodadas do turno e já tem mais 10 em quatro rodadas do returno. Joga domingo contra o América MG, em Belo Horizonte.

* A explicação de Hélio dos Anjos para manter Esli Garcia no banco, ao dizer que o atleta não sustenta suas funções, por limitações físicas, provoca questionamentos. Um leitor, por exemplo, fez contato com o colunista para questionar a escalação de Robinho, que pouco contribui na marcação. Tem razão!