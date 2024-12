Paysandu tem desafio com o calendário; Remo precisa mudar time

Como o Papão vai driblar os desafios do calendário?

Com a reapresentação dos atletas marcada para o dia 27 de dezembro, os últimos dias do ano serão dedicados a testes físicos, clínicos e laboratoriais. Os treinos, de fato, devem começar em 2 de janeiro, apenas 10 dias antes do confronto com a Tuna pela Copa Grão-Pará e 16 dias antes da abertura do Parazão. Será um trabalho corrido para garantir o preparo mínimo dos atletas e organizar o time taticamente.

Como ponto positivo, o Paysandu mantém o técnico e toda a base defensiva: Matheus Nogueira, Edilson, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges ou Kevyn, além de Matheus Trindade. Também devem permanecer no elenco Luan Freitas, Netinho, Juninho, Borasi e Nicolas, embora este último esteja cotado para se transferir ao Vila Nova-GO.

De início, Leão muda metade do time

No Remo, Marcelo Rangel, Rafael Castro, Sávio, Pavani, Jaderson e Ytalo são os remanescentes que formam metade da base inicial. O restante será composto por caras novas. Em três semanas de trabalho em dezembro, o técnico Rodrigo Santana começará a montar o time com alguns reforços já contratados. Em janeiro, terá mais duas semanas para ajustar e configurar o novo elenco. Apesar de não ser a pré-temporada ideal, o planejamento pode ser considerado razoável.

A dúvida está no esquema tático a ser adotado. Santana seguirá no 3-4-3, mudará para o 4-1-4-1 ou testará o 4-3-2-1? A tendência é que o Remo inicie a temporada com dois zagueiros e um homem a mais no meio-campo, mas com variações que permitam o uso do esquema vitorioso na campanha do acesso à Série B.

BAIXINHAS

Transferências em vista: A Ponte Preta está interessada no goleiro Diogo Silva, enquanto o Vila Nova quer o atacante Nicolas. Ambos já tiveram bons momentos na temporada, mas caíram de rendimento. O Paysandu está disposto a facilitar as negociações, e a torcida não parece lamentar.

Recuperação de Thallys: O lateral Thallys deve passar mais três ou quatro meses em recuperação após cirurgia no joelho. Emprestado ao Remo, ele se lesionou no jogo contra o Tombense, no Baenão, no dia 19 de maio. Apesar da ausência, Diogo Batista tem substituído bem o atleta.

História no Parazão: Caso consiga o acesso, o Capitão Poço será o 74º clube a disputar o Campeonato Paraense. A cidade de Capitão Poço seria a 22ª a ter um representante na competição centenária. A última vaga será decidida neste domingo entre Paragominas e Capitão Poço, em Paragominas.

Desejos do CRB: Hélio dos Anjos quer contar com Borasi e Paulinho Boya no CRB. O argentino, no entanto, tem contrato com o Paysandu até junho de 2025, com opção de compra garantida junto ao Sarmiento (Argentina). Já Paulinho Boya está livre no mercado.

Substituição no Remo: Após a saída de Milton Campos da vice-presidência do Remo, o presidente Antônio Carlos Teixeira apresentará três nomes ao Conselho Deliberativo, que fará a escolha do novo vice-presidente.

Planejamento de elenco: Assim como o Remo, o Paysandu deve contratar cerca de 20 jogadores para a próxima temporada. No Papão, as decisões ainda estão focadas em definir quem sairá do elenco, enquanto o Leão já fechou contratações, aguardando apenas o momento de anunciar.

Correção de informação: Ao contrário do que foi divulgado, o CEO do Remo, André Alves, não é português. Ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro. A correção é feita em nome da verdade, embora o detalhe não altere sua atuação.