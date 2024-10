Paysandu será reflexo de si mesmo na Série B; Rodrigo Santana tem obra do Remo nas mãos

Papão em campo é reflexo de si mesmo

Hoje veremos o Paysandu refletir em campo sua verdade interior. Se o ambiente for de cumplicidade, veremos um time unido, guerreiro e determinado a vencer. Se faltar coesão e liderança, o time poderá se mostrar mais tenso do que o normal. O jogo impõe uma responsabilidade maior do que o habitual e exige que todas as forças se unam em uma só direção.

Márcio Fernandes ainda não conquistou a confiança de todos. Justamente por isso, ele precisa ser apoiado com a devida autonomia em seu trabalho, para que possa ser cobrado (ou aplaudido) por suas próprias decisões. A Chapecoense, em plena recuperação no campeonato, representa uma grande ameaça ao Papão. Será uma noite de corações acelerados na Curuzu.

Toda a obra azulina nas mãos de Rodrigo

Com muito crédito e um novo contrato, Rodrigo Santana vai liderar o projeto do futebol remista para 2025 desde as primeiras etapas. As decisões, no entanto, serão coletivas. O Remo precisa se vacinar contra o excesso de ofertas para tomar as melhores decisões nas contratações. Critério e responsabilidade são as palavras-chave!

Com a vitrine da Série B e o espetáculo da torcida nos últimos jogos, o Leão se tornou um clube cobiçado por atletas e assediado por empresários. Isso é positivo, mas pode se tornar perigoso se o clube baixar a guarda. Os muitos erros cometidos em 2024 justificam plenamente as preocupações.

Baixinhas

O zagueiro Sheldon, o lateral Helder e os atacantes Guilherme Cachoeira e Matheus Lucas foram as maiores "piadas" nas contratações do Remo em 2023. O atacante Jonny Robert, por ser uma aposta de última hora, também foi improdutivo, mas não entra nesse pacote.

Quando a bola rolar hoje para Paysandu x Chapecoense, estará começando o segundo tempo de Botafogo x Guarani, jogo atrasado da 23ª rodada, em Ribeirão Preto. Os bicolores torcerão com todas as forças contra o Botafogo, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, imediatamente abaixo do Papão.

O Paysandu tem 33 pontos, o Botafogo 32, o Ituano 31 e o Brusque 30. Nesta rodada, o Botafogo joga apenas no sábado, no Paraná, contra o Operário, enquanto Brusque e Ituano se enfrentam na segunda-feira. Por isso é tão importante que o Papão vença a Chapecoense e se afaste da zona de rebaixamento.

O Leão Azul tem dois meses para preparar o Centro de Treinamentos para a pré-temporada, em dezembro e janeiro. É o momento de investir em infraestrutura para estar à altura da Série B.

Cazares e Paulinho Boya têm um histórico de "bad boys", Yone González está em baixa e Joel fora de forma. As contratações bicolores, cheias de pompa e riscos, estão confirmando as expectativas mais pessimistas.

Bastou circular a notícia de que o Remo teria comprado os direitos econômicos de Jaderson para surgirem obstáculos e rumores de transferência para o exterior. Já não há certeza sobre a permanência do atleta no Baenão.

Ricardinho, morto aos 22 anos por um tiro de autoria desconhecida, chegou a fazer três jogos pelo time principal do Remo no ano passado, contra Tuna, Tapajós e Castanhal. Ele também disputou seis jogos pela Santa Rosa na Segundinha. Uma morte lamentável sob todos os aspectos.