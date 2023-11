Paysandu perto de repatriar um ídolo; Remo segue com planos e critérios

Papão próximo de garantir a volta de um ídolo

Bergson, Cassiano, Nícolas, Mário Sérgio... Fora a breve "estiagem" na saída de Nícolas em 2021, o Paysandu vem numa sucessão de artilheiros que se tornaram ídolos, desde 2018. Para 2024 tem a possibilidade bem encaminhada para a volta de Nicolas, que se despede do Ceará no próximo dia 25.

As negociações estão fluindo muito bem, pelo interesse do clube e pela grande vontade do atleta, que se declara bicolor. Nicolas não deu certo no Ceará. Em 29 jogos, apenas três gols, depois de 29 gols em 96 jogos pelo Goiás e 37 gols em 103 jogos pelo Papão.

Como Mário Sérgio ainda não foi descartado, é possível até que ele forme dupla com Nícolas na próxima temporada.

Leão, nada além de planos e critérios

Quem tanto esperava por algo novo, viu apenas alguém novo na cerimônia de representação de Ricardo Catalá. O jovem Helder Filho foi a presença que chamou atenção, apresentado como uma espécie de "embaixador" do clube junto à juventude remista. No mais, nada além de planos e critérios.

Nesta fase de negociações, em muito do que se fala está a estratégia de confundir ou desviar atenções. Se não foi o caso da entrevista de Catalá, o Remo está mesmo muito atrasado no processo de montagem do elenco. Nada, porém, que impeça o clube de ter um grupo formado para iniciar a pré-temporada na segunda quinzena de dezembro, como está programado.

BAIXINHAS

* A tendência é que o Remo só complete o elenco durante a pré-temporada, com contratações até o final de dezembro ou início de janeiro. Terá que haver paciência e muita prudência nas "batidas de martelo".

* Caíque, titular da Ponte Preta na Série B, é o goleiro apontado por Hélio dos Anjos para o Paysandu. Caíque França Godoy, 91 jogos pela PP, tem 28 anos, 1,86m, paulista, fruto do Corinthians. Os outros três goleiros do Papão serão Matheus Nogueira, Gabriel Bernard e Cláudio Victor.

* O Paysandu fechou negociação para compra dos direitos econômicos do meia paraense Juninho, junto ao Amazônia Independente. Só falta fazer o pagamento. O atleta de 24 anos entrou em 11 jogos na Série C.

* Goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians, destaque no acesso do Santa Rosa, vai fazer novo contrato para o Parazão. Quem afirma é o dirigente Davi Merabet, que fala em mais um ou mais dois atletas de renome no Santinha.

* Nomes dos atacantes Nícolas Careca e Ronaldo Mendes, ex-bicolores, foram colocados para avaliação do técnico azulino Ricardo Catalá. Larga possibilidade!

* Sendo providenciada uma agenda de grandes eventos de futebol para o Mangueirão, a começar por um jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca, em fevereiro. Hoje o Mangueirão tem o melhor gramado do país.

* Brinquedos e alimentos serão arrecadados como donativos no estádio do Apeú, dia 3 de dezembro, domingo. O evento filantrópico terá em campo o Paysandu da Libertadores 2003 contra uma seleção de másteres. Vânderson, ex-jogador do Papão, é o idealizador e organizador da festa.