Paysandu, o maior perigo e a maior chance em Erechim

O Paysandu vai enfrentar o maior ataque da Série C. O Ypiranga tem 38 gols em 23 jogos, média de 1,6 por jogo. Mas o perigo é proporcional à vulnerabilidade da defesa. O Ypiranga tomou 35 gols, média de 1,5. É um time sem equilíbrio. Num jogo tão decisivo, oferece perigo ao adversário e a si mesmo. Cabe ao Papão ser capaz de tirar proveito. O time bicolor fez 31 e tomou 21 gols na competição. Tem mais consistência.

Por decidir o maior objetivo na temporada, o jogo vai ser muito tenso. O time mais plugado, mais organizado, deve prevalecer. E isso depende do nível de concentração dos atletas no cumprimento das funções. Nessa hora, devem sobressair-se os mais "cascudos", como Micael e Nicolas, duas lideranças vitais.

Salatiel, um caso de identificação plena

O gol do acesso, no Re-Pa, foi só a consagração. Salatiel já estava em alta com a torcida e evoluiu para a identificação plena. Enfim, o Remo tem um goleador, embora ainda com números tímidos: 11 jogos e 5 gols. Salatiel não apenas tem feito gols como funcionado bem nos serviços táticos de pivô.

Até se destacar no Sampaio Corrêa, em 2019, Salatiel só havia jogado em times interioranos de São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Bahia. Agora, aos 28 anos, esse paulista, natural de Ferraz de Vasconcelos, vive dias mágicos no Leão Azul, apesar da incerreza quanto à permanência, já que tem contrato e está emprestado pelo Náutico até o fim da Série C. E pensar que Salatiel resistiu muito à ideia de deixar o Náutico pelo Remo...!

BAIXINHAS

* Maiores artilheiros do Remo neste século: Eduardo Ramos 37 gols, Fábio Oliveira 35, Gian 28, Velber l, Val Barreto e Landu 23, Landu, Valdomiro e Ratinho 21, Marlon, Junior Amorim e Leandro Cearense 19. (Fonte: Remo em Números, colaboração de Magno Fernandes).

* O Papão vai à oitava decisão de acesso no Campeonato Brasileiro. Três decisões perdidas, para Icasa (2009), Salgueiro (2010), e América/RN (2011). O Papão ganhou contra Americano (1991), Avaí/Figueirense/Caxias (2011), Macaé (2012) e Tupy (2014).

* Ypiranga é o time mais barato dos oito semifinalistas da Série C. A folha salarial dos jogadores totaliza apenas R$ 144 mil. O orçamento do clube gaúcho é menos de um terço do orçamento do Paysandu ou do Remo.

* Douglas Santos, 22 anos, atacante serelepe do Londrina, é paraense de Rondon do Pará, fruto da Desportiva. Tem rodagem pelo Bahia, Desportivo Brasil, Corinthians (sub 23) e São Bernardo. Douglas foi da Desportiva para o Bahia junto com Elcio e Marco Antônio, depois que os três se destacaram na Copa SP.

* Dioguinho conquistando espaço no Remo como jogador operário. Paulo Bonamigo tem acionado o meia com frequência, por sua disciplina tática, principalmente na marcação. Natural de Santa Izabel do Pará, 25 anos, Dioguinho está emprestado pelo Castanhal ao Leão.

* Japiim com nove contratados para o Parazão, Copa do Brasil, Série D e Copa Verde de 2021: goleiro Axel, ex-Bragantino; lateral direito Daelson, ex-Independente e Tuna; zagueiro Guilherme, ex-Águia; lateral esquerdo Cabecinha, ex-Independente; meias Alexandre, ex-Treze/PB, e Tárcio, ex-Kiykatejê; atacantes Canga e Fidélis, ex-Bragantino, e Quadrado, ex-Itupiranga.

