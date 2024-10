Paysandu na semana mais 'pesada' do ano; Remo no mercado da Série B

Papão terá a semana mais "pesada" do ano

Operário no domingo, Coritiba na quarta e Ceará no sábado. Com esses três adversários, o Paysandu enfrentará, em plena luta contra o rebaixamento, a semana mais desafiadora do ano. É hora de mobilização total. Valem suor, aplicação tática, união, e até oração.

Os jogadores afirmam que o Papão está com força total, após uma semana de treinamentos, descanso e conscientização. O time já demonstrou comprometimento na vitória sobre a Chapecoense. No domingo, não poderá ser diferente, diante de um adversário embalado. O Operário está em estado de graça após a vitória sobre o Sport Recife (2 x 1), resultado que manteve o clube com chances de acesso.

Da Série B para a Série B

Marcelo Rangel, Jaderson, Pavanni e Ytalo são jogadores que o Remo buscou na Série B e que retornam com o clube azulino à Série B. Investimentos que valeram a pena! Já Marco Antônio, que veio da Série A, decepcionou.

Nos critérios para permanência e liberação de jogadores, o Remo está considerando a frequência de lesões, o nível de comprometimento com o clube, além da capacidade técnica. Para contratações, o técnico Rodrigo Santana destaca a importância de contar com pelo menos três "protagonistas", termo que ele usa para definir atletas capazes de inspirar os demais pelo histórico e conduta. Líderes!

Baixinhas

Alguns dos jogadores que o Remo pretende contratar estão fora do Brasil, principalmente em Portugal. No final do ano, há uma grande oferta de brasileiros retornando ao país. O clube já está monitorando os atletas de interesse e iniciando as sondagens.

O Operário não contará com o meia Boschilla para o confronto contra o Paysandu. Ele, que é uma das principais referências técnicas do time, está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Em compensação, o volante Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo e Internacional, outra peça chave, volta após suspensão.

Netinho escapou de punição no STJD e está liberado para jogar no domingo. Ele deve formar a dupla de volantes com João Vieira. Netinho tem 32 jogos, dois gols e duas assistências na temporada.

O acordo de parceria entre o Remo e a empresa responsável pela construção da lateral do Baenão, no lado das Mercês, está bem encaminhado. A obra incluirá cadeiras, camarotes e cabines de imprensa, transformando o local no setor vip do estádio.

Libra, parceira da Globo, ou Liga Forte, parceria da Record? Qual das duas ligas o Remo vai aderir? Ambas exigem contratos de 50 anos, mas com um expressivo pagamento de "luvas". Esse dinheiro poderá ser usado para melhorar o Centro de Treinamento, que também pode receber verba pública para se tornar um centro de treinos na Copa do Mundo Feminina.

Internamente, há sinais de que o Remo planeja usar novamente a camisa 33 em uma das contratações para a temporada de 2025. A ideia é trazer um jogador com apelo de marketing para impulsionar a venda de camisas e atrair patrocínios. A camisa 33 foi um sucesso de vendas com Eduardo Ramos em 2014.

No entanto, as vendas despencaram após o desempenho insatisfatório do jogador nos primeiros meses. Foi só quando Eduardo Ramos decidiu se dedicar plenamente que a camisa voltou a brilhar, sendo fundamental na conquista do título estadual.

Hoje é o Dia do Médico. A coluna homenageia todos os profissionais da área, com destaque especial aos bicolores José Silvério, Nagib Abdon e José Guataçara, e aos azulinos Jean Kley, Henrique Lobato, Aderson Lobão e Benedito "Mego" Lobão.