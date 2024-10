Paysandu em rodada de sonho ou pesadelo; Marco Antônio decepcionante no Remo

Papão em rodada de sonho ou de pesadelo

Se vencer o Coritiba amanhã, o Paysandu chegará aos 40 pontos e encaminhará sua permanência na Série B. No entanto, se perder ou até empatar, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento, caso o CRB pontue hoje contra o Mirassol, às 19h, em Maceió, e, amanhã, o Botafogo vença o Ituano em Ribeirão Preto e a Ponte Preta derrote o Brusque em Campinas.

Como está se aproximando da pontuação de segurança, o Papão precisa cumprir sua missão em campo. Atenção aos bicolores: o Coritiba vem embalado, após uma vitória por 3 x 0 contra o Vila Nova, no sábado, em Goiânia.

Marco Antônio: útil, mas decepcionante

Torcedor declarado do Remo, Marco Antônio chegou ao clube do coração aos 26 anos, cedido pelo Bahia, após boas temporadas no próprio Bahia e no Botafogo. O atacante gerou nos azulinos uma expectativa que ficou aquém do esperado.

Marco Antônio marcou três gols e deu uma assistência em 32 jogos pelo Leão. Apenas três desses jogos foram completos, contra São Francisco e Bragantino no Parazão e ABC na Série C. As lesões atrapalharam seu desempenho, mas o jogador ainda se mostrou útil em algumas partidas, embora tenha decepcionado no balanço geral. No Botafogo, campeão da Série B em 2021, ele disputou 42 jogos, fez 10 gols e deu 6 assistências. No Bahia, em 2022, foram 33 jogos, 5 gols e 3 assistências.

Baixinhas

Rodrigo Santana se refere a Marco Antônio como "jogador de Série A". De fato, ele tem potencial. Parece ser um profissional correto, mas está mal cotado no mercado, aos 27 anos. Marco Antônio é natural de Marituba, no Pará, fruto da Desportiva, e foi projetado pelo Bahia.

O jogo entre Paysandu e Coritiba, amanhã, na Curuzu, será às 19h30. O time bicolor mostrou valentia e organização nos dois últimos jogos, o que representa evolução tática e boa condição física. Será necessário impor essas qualidades diante do Coxa para ter uma noite feliz. Nicolas, Luan Freitas e o técnico Márcio Fernandes estarão de volta após cumprirem suspensão.

Felipinho, de 21 anos, que fez 15 jogos e marcou três gols pelo time profissional do Remo, deve ser emprestado ao São Joseense, da região metropolitana de Curitiba, para o campeonato estadual de 2025. Enquanto isso, outro Felipinho, também atacante, está se destacando e gerando expectativas no sub-17 do Leão Azul.

O fim da famigerada "linha alta" de Hélio dos Anjos devolveu segurança aos zagueiros do Paysandu, que voltaram a ter uma regularidade positiva. É o caso de Wanderson. Com o time se posicionando em bloco mais baixo nas ações defensivas, o "clarão" entre a linha de zaga e o goleiro, que causava vários gols sofridos e expulsões, foi eliminado.

É justo reconhecer que Márcio Fernandes mudou a identidade do Paysandu. O time assimilou o novo modelo de jogo e vem mostrando muito comprometimento com o objetivo de se manter na Série B.

Com as pendências do acordo comercial resolvidas, Rodrigo Santana teve seu novo contrato confirmado com o Leão Azul. O técnico já vinha trabalhando nos passos iniciais para a montagem do elenco azulino. Novembro será um mês de anúncio de novos nomes.

O zagueiro Rafael Castro também renovou contrato com o Leão. Além de fazer jus à renovação pelo desempenho em campo, ele deu um exemplo de fé ao pagar promessa à padroeira Nossa Senhora de Nazaré, subindo de joelhos as escadarias da Basílica em agradecimento pela conquista do acesso.

Amanhã seria o aniversário de Pelé. O rei completaria 84 anos. Nos últimos anos de sua vida, Pelé teve uma forte ligação com Castanhal, em razão de uma grande amizade e do consumo de frutas e produtos medicinais da região. Amanhã, a coluna contará essa história.