Paysandu em despedida; Remo tem exceções nas especulações

Bicolores no "até logo" ou no "adeus"?

Tudo o que o Vila Nova quer é encerrar a temporada estragando à festa do Paysandu, seis meses após ter sido humilhado pelo time bicolor com duas goleadas (6x0 e 4x0) na decisão da Copa Verde. O Papão, um time leve e em estado de graça, precisa entender a responsabilidade de não frustrar sua torcida no domingo.

Ao fim do jogo, o Paysandu estará a 49 dias de sua próxima partida oficial, marcada para 12 de janeiro, contra a Tuna, na Supercopa Grão-Pará. Nesse período, grandes mudanças ocorrerão na gestão, no elenco e, possivelmente, na comissão técnica. Algumas dessas transformações podem depender do desempenho e do resultado do confronto — seja ele um "até logo" ou um "adeus".

A exceção nas especulações azulinas

Já surgiram rumores sobre contratações para praticamente todas as posições no Remo: atacantes, meias, laterais, zagueiros e até goleiros. Notaram algo? Não se falou sobre volantes. Trata-se de uma posição estratégica, onde Rodrigo Santana busca um líder capaz de construir jogadas.

Na reta final da Série C, a bravura e liderança de Bruno Silva foram fundamentais. Agora, a intenção é contar com um jogador que combine força na marcação, criatividade e competência técnica, além de um reserva à altura para a função. No total, o elenco azulino terá cerca de 20 reforços, formando o time mais caro da história do clube.

BAIXINHAS

Vila Nova: Desfalcado com 11 baixas em Belém. Suspensos: Jemmes, Rhuan, Apodi, Henrique Almeida e Júnior Todinho. Lesionados: Elias, Eric Davis, Cristiano, Emerson Urso, Alesson e Igor Henrique. O técnico Thiago Carvalho improvisa para escalar o time em sua despedida, enquanto o clube já busca um novo comandante.

Esli Garcia: Tornou-se tema de debates sobre as mudanças no futebol, especialmente no desempenho defensivo sem a bola. Outro nome que enriquece a discussão é o ex-azulino Matheus Anjos, talentoso, mas com pouca intensidade e quase ineficaz na marcação.

Contratações do Remo: As primeiras confirmações devem chegar na próxima semana. Prováveis nomes: o meia Dodô, o lateral Marcelinho e o goleiro Jean Drony, com possibilidade de incluir o meia-atacante MV.

Nicolas: Aos 35 anos, o artilheiro do Paysandu enfrenta queda no desempenho físico, técnico e emocional. Vinculado ao clube por mais um ano, precisará cuidar da forma física nas férias para se recuperar e brilhar nas competições regionais.

Parceria do Remo com o São Joseense: Está articulada uma parceria com o time da primeira divisão paranaense, que poderá receber os jovens Felipinho, Henrique, Ronald e Jonilson. O São Joseense será treinado por Lúcio Flávio, ex-Botafogo.

Capitão Poço no estadual: O município pode se tornar o 74º clube e a 22ª cidade a disputar o Campeonato Paraense, caso supere o Paragominas na semifinal da Segundinha, em jogos de ida e volta.

Tecnologia no Parazão 2025: O campeonato terá o VAR Light, uma versão simplificada da arbitragem de vídeo, marcando um avanço dentro das possibilidades. A competição começa em 18 de janeiro.