Paulo Bonamigo e sua limonada

“Se a vida te der limões, faça uma limonada”. Bonamigo se viu com os limões ao perder as principais referências técnicas do Remo, Gedoz e Erick Flores. Então fez a limonada ao reinventar o modelo de jogo, para um time que compensa a perda de recursos técnicos com mais dinâmica e maior consistência.

Com a marcação forte e organizada, o Remo forçou o Paysandu à própria tendência dos passes para os lados. Seguramente, o time de Bonamigo terá a mesma postura amanhã, num jogo desenhado para investidas do Papão e contra-ataques do Leão. Nessa finalíssima do Parazão tudo é possível, mas só a confirmação do título para o Leão Azul pode ser tratada como provável.

Bola cruzada na área é drama para bicolores

"Deus nos acuda". A frase deve traduzir o sentimento dos bicolores a cada cruzamento do adversário na sua área. Foram assim os quatro gols do Remo nos dois Re-Pas da temporada. Também foi assim que o CSA construiu a goleada na Copa do Brasil. A impressão é de que o goleiro não confia nos zagueiros e vice versa. Mas há um problema anterior a esse: os espaços para as investidas dos adversários. O sistema de marcação é deficiente.

Para ter possibilidade de título, amanhã, o Papão terá que se compactar, se impor e se esmerar na recomposição, diante dos contra-ataques do rival. Além, objetividade e precisão nas finalizações. A torcida bicolor pode ter esperança? Sim, esperança pode. Daí a ter confiança...

BAIXINHAS

* Em plena decisão de campeonato o Remo teve a estreia de um menino de 20 anos, Henrique, volante, ex-Desportiva Paraense. Henrique chegou ao Baenão há dois anos como uma jóia. A primeira oportunidade, logo num Re-Pa de decisão, foi um prêmio por finalmente se empenhar como profissional.

* Ronald x Dioguinho, os rejeitados. Ronald foi resgatado pelo Remo depois de ter sido dispensado pelo Paysandu ainda na base. Dioguinho foi resgatado pelo Papão depois de ter sido dispensado pelo Leão por sucessivos atos de indisciplina.

* Paulinho Curuá ainda está nos primeiros degraus de uma escada que Charles Guerreiro já escalou totalmente. Comparo-os somente no estilo: cabeça erguida, sempre firme e passes verticais. Até no jeitão de correr, Paulinho Curuá faz lembrar o futebol elegante de Charles Guerreiro.

* Gedoz vai compor o banco do Leão amanhã. Boa notícia especialmente para o jogo de sábado, contra o Vitória/BA. Erick Flores e Everton Sena fora. No Papão, Ricardinho vai pro jogo. Danrley, improvável.

* Jogo suspenso por causa de fumaça de sinalizadores é questão muito grave. Remo deverá ser punido pelo TJD. Falha do serviço de segurança do Leão Azul, cujo "pente fino" não deve ter funcionado, para que tenham entrado tantos sinalizadores no Baenão.

* No tabuzinho de nove jogos do Remo sobre o Paysandu, seis vitórias e três empates, 19 gols do Leão e apenas 8 do Papão. Uchôa, que está suspenso, segue sem perder um único Re-Pa. Oito pelo Papão e quatro pelo Leão. Agora é festejado por ser mais um volante sergipano decisivo nos gols de cabeça, como o ídolo azulino Agnaldo.

* Fernandinho, Netto, Vanilson, Renan Castro, Igor Morais, Jean Patrick... Contratados do Remo na faixa de 24 a 29 anos. Lucas Costa, do Paysandu, 27 anos, Alessandro 23 e Wesley 22. Todos, portanto, no apogeu fisiológico.