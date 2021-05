Parazão vai ter "tira-teima" na decisão

O campeonato paraense já teve 108 edições, mas os confrontos Paysandu x Tuna só começaram em 1934, quando ocorreu a primeira das dez decisões entre bicolores e cruzmaltinos. Título para o Papão! Três anos depois, a repetição. Desta vez, Tuna campeã!

Nas decisões estaduais com o Paysandu, a Tuna levou a melhor novamente em 1941, 1948, 1955 e 1970. O Papão também ganhou outros quatro títulos nesse confronto, em 1945, 1962, 1976 e 2002. Portanto, 5 x 5 e um "tira-teima" guardado para o próximo domingo, 17 horas, na Curuzu, com grande tradição, absoluta tensão e muita emoção.

(Fonte: Ferreira da Costa, pesquisador)



Valeu ou não valeu o esforço por Gedoz?

O Remo mobilizou torcedores em "vaquinha" via Pix e anunciou faturamento acima de R$ 50 mil, para os primeiros custos da operação de repatriamento de Felipe Gedoz, então vinculado ao Nacional do Uruguai. O atleta, que foi importante no acesso à Série B, voltou para ser protagonista no clube. Dependendo de conquistas, pode se tornar ídolo.

Além do talento acima da média, Gedoz tem sido um atleta dedicado e figura carismática no clube. Está valendo a pena, sim, o esforço no repatriamento. Mas o meia ainda tem muito o que provar, principalmente a si mesmo, nessa reconquista de mercado. Pela exposição e pelo nível de exigência, a Série B será determinante para as pretensões do camisa 10 azulino, que tem 27 anos e vai trocar de idade no dia 12 de julho.

BAIXINHAS

*Líderes do elenco bicolor: Vitor Souza, Perema, Elyeser, Paulinho, Ruy e Nicolas. Porém, são lideranças discretas. Ninguém com grande influência sobre a conduta dos demais, como era o caso de Micael no ano passado. Esse é um momento em que o Papão precisa muito dos seus líderes.

*A super mobilização dos atletas para a decisão, buscada por Wilton Bezerra, depende muito daqueles que são referência para os demais. Na Tuna essas lideranças são facilmente perceptíveis: o volante Artur e o atacante Paulo Rangel, cuja tarefa é manter os colegas focados, imúnes a qualquer energia negativa para a decisão de domingo.

*Além do presidente da CBF, Rogério Caboclo, o novo técnico do Paysandu também estará na Curuzu, domingo, na decisão do campeonato estadual. Vinícius Eutrópio será observador do time bicolor para a Série C. A simples presença dele deve contribuir no ânimo da equipe.

*Lesão de Wellington Silva abriu oportunidades para o também carioca Thiago Ennes provar o seu valor na lateral-direita do Leão. Por enquanto, ele é um titular sob desconfiança, mas com potencial para dar certo. Ennes tem 25 anos e foi formado na base do Flamengo. Já defendeu União da Madeira (Portugal), Cuiabá, Náutico, São Bernardo e Confiança.

*Meritocracia. A Funtelpa vai premiar o campeão paraense com R$ 212.889,60 e o vice com R$ 159.667,20. O Remo, terceiro colocado, já recebeu R$ 106.444,80. Ao Castanhal, quarto colocado, foram repassados R$ 53.222,40.

*O pernambucano Mirandinha, grande fera do Paysandu no Campeonato Brasileiro de 1994, que depois brilhou no Paraná e no Corinthians, fala em morar em Belém. Ele está no interior de Pernambuco e, esta semana, falando à TV Liberal, fez questão de manifestar o desejo de voltar para o convívio dos bicolores, nesta cidade onde foi muito feliz.