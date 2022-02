Parazão, quais serão os efeitos do título e da perda?

Obviamente, a análise dos prováveis efeitos da conquista ou da perda do título estadual parte do favoritismo de Remo e Paysandu. Os dois clubes estão em débito e as torcidas cobram o título estadual como amortização.

O Leão amenizou o rebaixamento à Série C com a Copa Verde, mas quitação só com novo acesso. O título estadual criaria um ambiente favorável para a missão. A perda tornaria o ambiente infernal para os azulinos, principalmente se isso significar o 50° título e tricampeonato do rival.

O Papão vai para a quarta Série C consecutiva, sob cobrança veemente. Criou grandes expectativas para 2022 e precisa correspondê-las com o tri do estadual. É isso, com embalo para campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro, ou terá um grande estrago moral e financeiro. Possibilidades extremas!

E se o título fugir dos favoritos?

Dentro da rivalidade Re-Pa, a "dor" pelo sucesso do rival é proporcional à felicidade da própria conquista. Portanto, se o título estadual for para um dos coadjuvantes, haverá mais lição do que sofrimento para azulinos e bicolores.

Seja a Tuna com a sua tradição de glórias ou um dos interioranos a conquistar o campeonato, seria caso de comoção. Mas, para esses clubes, o "campeonato", ou seja o compromisso, é o acesso à Copa do Brasil e/ou à Série D. Essa concorrência dá uma alma paralela ao Parazão, como a todos os estaduais, pela energia da meritocracia, refletida em dinheiro e visibilidade.

BAIXINHAS

* Itupiranga x Remo. Esse jogo de hoje, 16 horas, em Parauapebas, virou "decisão moral" para os azulinos. Obrigação de provar à torcida que o time está evoluindo e que merece confiança. Esperança de que a volta de Felipe Gedoz dê larga contribuição.

* Ambiente de entusiasmo no Itupiranga, que vai "a todo vapor" para o confronto com o Leão, sob a liderança do zagueiro potiguar Moisés, 35 anos, jogador muito rodado em clubes do nordeste. Meia Rodrigo, fruto da base do Remo, é outro destaque do Crocodilo.

* Hoje, Amazônia x Tuna pela manhã, Paragominas x Bragantino à tarde. Amazônia e Paragominas são os dois únicos times que ainda não fizeram gol no campeonato.

* Zagueiro Charles, da Tuna, é o "vovô" do campeonato com 39 anos. Vai virar "quarentão" em agosto. Apesar da idade, continua sendo exemplo de raça. Charles está na quarta passagem pela Tuna e tem 18 clubes no currículo. Viveu os seus melhores momentos no Ananindeua e no Águia.

* Faltam duas semanas para o Re-Pa. O clássico será na Curuzu pelo fato de o Papão ser o atual campeão. Torcida única e renda dividida. Isso quer dizer que a torcida bicolor vai pagar para contemplar as finanças do rival. Se os dois clubes se reencontrarem no campeonato, será no Baenão com retribuição da torcida azulina.

* Supercopa nacional de futebol feminino. Hoje, 10:30, dentro do Esporte Espetacular (Rede Globo), Flamengo x Madre Celeste de Ananindeua (Esmac). Jogo único no Rio de Janeiro.