Parazão 2025: Dois meses e meio de rivalidades regionais

De 18 de janeiro a 30 de março, o Campeonato Paraense promete fortes emoções com a disputa pelo título estadual, vagas na Copa do Brasil e Série D, além da luta contra o rebaixamento. As emoções do Parazão começam neste sábado com o sorteio dos três grupos, cada um composto por quatro clubes, encabeçados por Remo, Paysandu e Tuna. O formato segue o mesmo dos últimos anos: oito rodadas na fase classificatória, seguidas pelas quartas de final, semifinais e a grande decisão.

Remo e Paysandu despontam como favoritos ao título e protagonistas da maior rivalidade local. No entanto, as brigas por acesso e pela permanência na elite também fomentam outras rivalidades regionais. Embora muitos campeonatos estaduais sejam considerados preparatórios para a temporada, o Parazão é encarado como um torneio de peso, capaz tanto de consagrar quanto de condenar clubes e jogadores.

Lembranças de um Supercampeonato

Em 1977, impulsionada pela força política do regime militar, a Federação Paraense de Futebol ousou organizar um campeonato verdadeiramente estadual. Apesar da improvisação e da duração de apenas um ano, o torneio marcou história. Dez clubes da capital e seis do interior participaram: Castanhal, Santarém, Altamira, Atlético Marabá, Atlético Rodoviário de Abaetetuba e Internacional de Alenquer.

Com clubes formados às pressas e uma logística precária, o Parazão 1977 ficou conhecido como um "supercampeonato", viabilizado pelas forças políticas da época. O título ficou com o Remo. Vale destacar que, cinco anos antes, em 1972, o Remo havia sido inserido no Campeonato Brasileiro graças à influência do governo militar. O Paysandu seguiu o mesmo caminho em 1973.

Baixinhas

Lateral direito Nininho, de 32 anos, destaque do Remo na Série C de 2018, está entre os contratados do Cametá. Além dele, os zagueiros Samuel e Felipe Almeida, os meias Leleu (ex-Paysandu e Castanhal) e Ícaro Souza, e o atacante Everson Luis.

Zagueiro Alex Nascimento, 25 anos, 1,94m, está com um pé no Remo. Foi formado nas bases do Fluminense e do Santos. Passou pelo Famalicão em Portugal. Deve vir emprestado pelo Santos. Pode vir mais gente do Santos.

Papão contratando um goleiro, um zagueiro, dois volantes, um meia, dois extremos e um centroavante. Alguns já com pré-contrato assinado. José Aldo é um dos alvos, para retorno à Curuzu. O goleiro pode ser Rafael Santos, ex-Operário, ou Matheus Cavichiolli, ex-Chapecoense.

Sentenciado pelo Remo que Marco Antônio não fica para 2025. A avaliação é que o atacante não acompanhou os colegas no espírito de superação e aguerrimento na reação do time na Série C, além do fato de ser caro.

Dioguinho, aos 28 anos, voltando para o Castanhal com rodagem internacional. Jogou no Al Mina'a e no Al Karma do Iraque. Em 2020, Dioguinho fez 11 jogos e cinco gols pelo Japiim, de onde saiu para o Remo e depois Paysandu.

Lateral Kadu e o meia Guty, ambos da base do Remo, estão bem cotados para oportunidades em 2025 com Rodrigo Santana. Paulinho Curuá está emprestado para o Grêmio Prudente, da Série A2 de São Paulo. Vai enfrentar Felipinho, cedido pelo Leão ao São Bento de Sorocaba.

Independente de Tucuruí campeão da Segundinha pela segunda vez. Capitão Poço vice. Na decisão, ontem, o Galo Elétrico cantou no terreiro do adversário: 2 x 1. Sábado a FPF fará o sorteio dos grupos para o Parazão 2025.