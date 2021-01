Pará vai disputar o 8° título brasileiro na 12a decisão

O Remo está muito próximo da decisão do título desta Série C, e o Paysandu é o único que pode tomar vaga. O Papão teria que vencer o Ypiranga e o Leão perder para o Londrina, mas o Papão ainda teria que inverter a vantagem remista no saldo de gols. O time azulino está com saldo de 3 e o time bicolor de -1. Pelas classificações atuais, a decisão seria Remo x Brusque.

Dos sete títulos nacionais já conquistados pelo Pará, três são do Paysandu (dois da Série B e uma Copa dos Campeões), dois da Tuna (2a e 3a divisões), um do Remo (Série C) e um do São Raimundo (Série D). O Pará tem ainda três vices, sendo dois com o Remo e dois com o Paysandu. Portanto, 11 decisões. Outro titulo brasileiro do Pará foi no futebol feminino, 2a divisão, conquistado pelo Pinheirense.

Nesta Série C, o Pará já teve as classifições antecipadas da dupla Re-Pa à segunda fase e o acesso do Remo. Agora, festejamos antecipadamente a presença do Pará na decisão do título, com um ou com o outro representante.

Sábado, Leão pode atingir maior pontuação geral

Ganhando do Londrina, sábado, o Remo não apenas vira finalista como pode tomar do Santa Cruz a maior pontuação geral ao fechamento da fase. O time pernambucano tem 42 pontos (37 + 5), enquanto o Leão Azul tem 41 (31 + 10). Com cinco pontos, o Santa Cruz ainda tem possibilidade de acesso, mas não de ir à decisão. No máximo, será o segundo grupo, vencer o Brusque, em Recife, e for favorecido pelo resultado de Ituano x Vila Nova. Portanto, o Santa Cruz vai se despedir do campeonato no domingo.

O Leão Azul já tem duas marcas importantes nesta Série C: defesa menos vazada (14 gols) e time com menos derrotas (04). Esses dados atestam bem o merecimento do time comandado por Paulo Bonamigo.

BAIXINHAS

* Com o desafio de vencer o Ypiranga em Erechim, para se garantir na próxima Série B, o Paysandu tem como credencial um aproveitamento de 51,8% nos nove jogos que fez fora do Pará. Foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Em Belém, foram 14 jogos e 52,1% de aproveitamento. Ano passado o Papão aplicou 1 x 0 no Ypiranga, em pleno Colosso da Lagoa.

* Ypiranga em Erechim tem 78,1% de aproveitamento neste campeonato: oito vitórias, um empate e duas derrotas. Só foi derrotado pelo Volta Redonda (3 x 2) na primeira fase e pelo Londrina (3 x 2) no quadrangular. Perdeu para o Londrina ao ter três jogadores expulsos, quando vencia por 2 x 0.

* Importante esclarecer que, vencendo, o Papão sobe sem depender de mais nada. Empatando, depende de o Londrina não ganhar do Remo. Perdendo, estará eliminado. Brigatti usando de todos os recursos para extrema mobilização dos bicolores. E ele é bom nisso!

* Se num quadrangular só o Paysandu pode tirar o Remo da final, no outro só o Vila Nova pode tirar o Brusque. O time catarinense, campeão da Série D/2019, eliminou o Remo da Copa do Brasil em 2017 e 2020.

* Volta do volante Anderson Uchôa, que ficou fora de quatro jogos por lesão, significa muito para o Paysandu. Uchôa é o principal construtor de jogadas na equipe bicolor. Tony reassume a lateral direita e Bruno Collaço deve reaparecer na esquerda.

* Nesta temporada de fim de filas, o Remo volta à Série B depois de 13 anos, o Castanhal volta às competições da CBF após 16 anos e a Tuna retorna ao Parazão depois de sete anos. Três torcidas felizes neste ano de dor em todo o mundo.

* João Leonardo, atacante que já havia fechado negócio com o Castanhal para mais um contrato, trocou o Japiim pelo Treze/PB e será comandado por Marcelinho Paraíba, que está iniciando a carreira de técnico.