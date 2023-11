Papellin, mais que executivo, é o CEO do futebol azulino

Na estrutura de poder do futebol do Remo, Sérgio Papellin só está abaixo do presidente Antônio Carlos Teixeira e dos vices Milton Campos e Glauber Gonçalves. Mais que um diretor-executivo, Papellin é o CEO (chefe organizacional) do futebol remista.

Sérgio Papellin chega com o maior cartaz e o maior contrato de todos os executivos já recebidos no futebol paraense. Sobre ele recaem as grandes expectativas causadas pelo projeto do clube no futebol, para os sonhados saltos à Série B e à Série A em três anos. A contratação de Papellin já deixa claro o arrojo do Remo nos investimentos, pela construção de uma era gloriosa.

Quem vai mandar no Papão?

No Paysandu a nova estrutura de poder já definida é para o clube com um todo. O CEO André Alves só está abaixo do presidente Maurício Ettinger e dos vices Roger Aguilera e Fred Cabral. Porém, não terá ingerência no futebol, cujo comando vai seguir com Ari Barros e Vandick Lima (profissional) e com Ricardo Lecheva (amador).

Pelo "milagre" que operou nesta temporada, Hélio dos Anjos tornou-se outro poder estabelecido, a despeito do organograma. O "sim" e o "não" do técnico encerram questões. O Papão tem um técnico com poder acima da média e responsabilidade na mesma medida, pelo muito que a torcida espera dele na próxima temporada.

BAIXINHAS

* Gatilho Social, projeto já abraçado pelo Remo, está entregue também ao Paysandu. A presidente do Conselho Deliberativo e entusiasta da responsabilidade social, Ieda Almeida, confirmou o recebimento do projeto.

* O Gatilho Social consiste no benefício de uma instituição filantrópica, com donativos, sempre que o time atingir metas pré-estabelecidas no futebol. Para colocar o projeto em prática, o clube torna-se padrinho de uma instituição assistencial, faz doações e ajuda a divulgar as suas necessidades.

* No próximo sábado, o sorteio dos três grupos (quatro clubes em cada) para o Parazão 2024. Vai ser às 17 horas, em Salinas, no Congresso Técnico no campeonato, evento da FPF.

* Novas cidades na geografia do Campeonato Paraense. Além de Canaã dos Carajás, cujo time subiu como campeão da Segundinha, também Itaituba, que recebe o São Francisco, e Augusto Corrêa, que recebe o Caeté. Paragominas volta para o mapa recebendo o Tapajós.

* Santa Rosa é o único clube do Parazão ainda sem técnico. O clube está avaliando a possibilidade de contratar Athirson Mazzoli, que jogou com Roma no Flamengo. Roma é o presidente do Santinha.

* Sexta, sábado e domingo próximos, em Ananindeua, curso de aprimoramento teórico para treinadores de futebol. Evento do Sindicato dos Treinadores da Região Norte, com a coordenação de Rildo Ramos.

* Na abertura, palestras deste colunista (tema: Ques e Porques na Evolução do Futebol) e do Ceará, Wagner Mancini, presidente da Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol. Demais palestrantes: Erick Cavalcante, Mercy Nunes e Rildo Ramos. Contatos com a coordenação: 98169-4091.