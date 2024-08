Papão x Peixe: atmosfera de jogo especial; Leão muda ou repete o sistema contra o Confiança?

Papão x Peixe: atmosfera de jogo especial

O Paysandu de Hélio dos Anjos é um time ofensivo por natureza. O Santos tanto joga no ataque que tem 30 gols no campeonato. A atmosfera é de jogo especial, com Mangueirão lotado e uma energia de decisão. Tudo indica um jogaço!

O Santos tem a autoridade de clube mais importante do campeonato, mas com a liderança ameaçada por Novorizontino e Mirassol já para o fechamento dessa rodada. O Paysandu tem a missão, a obrigação e a necessidade de mostrar toda a sua força. Uma vitória sobre o Santos elevaria o gás da equipe para a segunda virada do campeonato. Vai sobrar emoção!

Leão muda ou repete o sistema contra o Confiança?

Se refizer o trio de zaga, com recuo de Bruno Silva, o Remo recompõe a dupla de volantes construtores com Pavani e Jaderson. Mas se Rodrigo Santana repetir o sistema do último jogo, com Bruno Silva à frente da zaga, Pavani e Jaderson terão funções mais ofensivas.

Rodrigo Santana faz hoje as últimas avaliações táticas para uma decisão, mas a tendência é que repita o formado do jogo contra a Aparecidense, agora com ajustes de funções e obrigações. O jogo desenha pressão do Confiança, principalmente nos primeiros 20 minutos, e o Remo jogando nos erros do adversário. Se resistir à pressão e for competente nos contra-ataques, o Leão terá boas perspectivas.

BAIXINHAS

* Em 2022, o meia Serginho, então retornando do Japão, reforçou o Paysandu na Série C. Fez 25 jogos e quatro gols. Este ano Serginho voltou à origem. Aos 33 anos, é titular do Santos e está com 26 jogos, quatro gols e seis assistências na temporada.

* Outro ex-bicolor no Santos é o lateral reserva Hayner, 28 anos. Ele fez 22 jogos e um gol pelo Paysandu em 2017, quando tinha 21 anos e veio cedido pelo Bahia. No Papão, dois ex-santistas, os meias Juan Cazares e Robinho.

* É inevitável ver Juan Cazares como figura central nesse Paysandu x Santos. Afinal, o equatoriano frustrou a grande expectativa causada na chegada ao Peixe e saiu por baixo desempenho e conduta anti profissional. No Papão é titular (cinco jogos) e reencontra, hoje, o time que chegou a defender em três jogos nesta Série B.

* Com apenas um ponto a mais que o Sampaio Corrêa, que abre a zona do rebaixamento, o Confiança corre risco de entrar na Z4 se não vencer o Remo. Isso impõe forte pressão emocional no time sergipano, que vai usar todas as armas contra o Leão Azul.

* Titular absoluto do Confiança, o lateral esquerdo Felipe Borges teve rápida e fracassada passagem pelo Remo em 2021. Veio cedido pelo Juventude, quando havia acabado de subir do sub 20. Nas três últimas temporadas, evoluiu, amadureceu e se destaca no Confiança.

* Estava programada a vinda a Belém dos tri mundiais Clodoaldo e Edu, com o também histórico craque santista Manoel Maria. Viriam para ver o jogo do Santos e cumprir uma agenda social em Belém e Castanhal. Por um imprevisto, porém, a viagem ficou para outra ocasião.

* Em 16 jogos na Série C, o Remo só saiu de campo quatro vezes sem tomar gol. Todas em Belém, no empate com o Tombense e nas vitórias sobre Floresta, Ypiranga e Aparecidense. Não tomar gol em Aracaju é o grande desafio dos remistas, mais ainda pelo ímpeto do desesperado Confiança.

* Com o avanço do Ypiranga para 27 pontos, muito próximo da classificação, o cenário da Série C tem Londrina (25), Remo (22), Figueirense (22) e Tombense (22) disputando duas vagas. Domingo jogam Figueirense x Londrina, Tombense x CSA.