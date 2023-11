Papão vai enfrentar restrição nas contratações

Pelo hábito de contratar e dispensar jogadores a qualquer momento, o Paysandu vai sentir muito a diferença trazida pelas duas janelas de transferências para clubes das Séries A e B: 11 de janeiro a 7 de março e do dia 10 de julho a 2 de setembro.

Essa restrição pesa nas contratações e também nas dispensas, pela dificuldade de reemprego. Por isso, mais do que nunca, terá que haver critério, esmero e habilidade para decisões cirúrgicas nas contratações do Papão, que serão mais de 20, conforme o planejamento. Agora, os erros serão mais impactantes. O sistema de janelas não permite grandes reformas de elenco, como o Paysandu fez este ano para corrigir a rota e decolar no meio da Série C.

Sem janelas pela frente, Leão tem portas escancaradas

Clubes da Série C, como é o caso do Remo, vão se beneficiar por maior oferta de opções ao longo da temporada, sem a concorrência dos clubes de A e B. Sem janelas pela frente, o Leão Azul tem portas do mercado escancaradas para contratar, especialmente no aproveitamento de quem não emplacar na Série B.

Ricardo Catalá, porém, faz a sua sinalização sobre quantidade. O técnico azulino quer o elenco na faixa de 28 jogadores, para não conviver com a contrariedade de quem não estiver no time e para otimizar as finanças do clube. É também uma forma de deixar mais provável o acionamento de atletas da base, que é um dos compromissos assumidos por ele nessa recontratação.

BAIXINHAS

* Ao tirar do Fortaleza o executivo de futebol Sérgio Papelim, com contrato de três anos (a confirmação é questãode tempo), o Remo passa para o mercado a mensagem de que está iniciando um projeto consistente. Papelim agrega "know-how" e credibilidade ao seu novo clube.

* Tambem estaria voltando do futebol cearense (Ceará Sporting) para Belém o artilheiro Nícolas, ídolo do Paysandu. Aos 34 anos, ele deve voltar a vestir a camisa com a qual fez mais sucesso na carreira: 37 gols em 103 jogos.

* O presidente Antônio Carlos Teixeira vem se posicionando contrário a um novo contrato para o goleiro Vinícius, 39 anos, mas o técnico Ricardo Catalá prefere dizer que o atleta está vinculado até o fim do Parazão e que será reavaliado a cada semana de treinos, como todos os outros atletas.

* Quem vai ocupar o espaço deixado por Thiago Coelho no Paysandu? Hélio dos Anjos quer Caíque França, da Ponte Preta, mas há outras preferências dentro do clube. Independente de quem venha, Matheus Nogueira vai começar a nova temporada como titular.

* Excelente a atitude do preparador físico Thomaz Lucena, do Papão, ao disponibilizar orientações aos atletas para treinos em casa, no horário que lhes convier. Nada obrigatório, porém, visto que os atletas estão de férias.

* Finazzi tentou trabalhar no Castanhal e não deu certo. Trabalhou no Parauapebas, na Segundinha, e causou boa impressão. Então, ganhou emprego no Tapajós e será testado no Parazão. Ano passado, Alexandre Finazzi foi campeão no Mato Grosso do Sul com o Costa Rica.

* Emerson Almeida (Canaã) e João Nasser Neto (Santa Rosa), os dois únicos paraenses entre os técnicos do Parazão 2024. Não deixam de ser regionais o carioca Samuel Cândido (São Francisco), o paulista Rogerinho Gameleira (Bragantino), o acreano Artur Oliveira (Caeté) .

• No mais, os gaúchos Júlio César Nunes (Tuna) e Rafael Jaques (Águia), os paulistas Ricardo Catalá (Remo) e Alexandre Finazzi (Tapajós), o mineiro Hélio dos Anjos (Paysandu), o pernambucano Wilton Bezerra (Castanhal) e o goiano Uidemar Pessoa (Cametá).