Papão trata de corrigir a mecânica do robozão

Não é troca de peças, mas é como se fosse. A mecânica do robozão Danrley precisava de um ajuste de musculatura para mais equilíbrio e melhor desempenho da máquina. O atacante, tão dependente da força e da resistência física, tinha necessidade de correção da estrutura muscular. Não por acaso, de 61 jogos que tem na carreira profissional, somente 13 foram do início ao fim. Danrley só despontou no futebol profissional aos 23 anos. Até então era atleta amador em Baião, sua cidade natal.

Em situações pontuais, como a de Danrley, clubes trocam conhecimento e tecnologia. Nesse caso, o Paysandu teve apoio não só do Grêmio/RS como da Universidade Federal do Ceará para diagnóstico e reavaliação, já com constatação de avanço. Danrley está em jornadas extras específicas de trabalho para driblar as dores, ganhar estabilidade e elevar o potencial.

Ciência e tecnologia em alta

Se o Paysandu está cumprindo também o seu papel com Danrley, o Remo já colhe frutos da exploração de ciência e tecnologia na temporada. Marciel, ex-Náutico, veio com lesão grave, passou por cirurgia, foi recuperado e agora é titular no time de Bonamigo. Jean Patrick e Everton Sena são outros dois resgates do NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance).

Tratando-se de clubes que há 10 anos não tinham sequer academia de musculação, é gritante e gratificante o saldo de estruturação, de qualidade e de responsabilidade.

BAIXINHAS

* Projeto que está sendo executado na estrutura muscular de Danrley foi idealizado e vem sendo coordenador pelo fisioterapeuta

Júnior Furtado, com larga contribuição do executivo Fred Gomes e de toda a área de preparação física. Um esforço conjunto bem correspondido pela dedicação do atleta.

* Contrariando o Estatuto do Torcedor, somente ontem foi registrado no site da CBF o público de Remo 4 x 0 Campinense: 11.498 pagantes. Antes, o maior público desta Série C em Belém era do jogo Paysandu 2 x 0 Manaus: 10.862 pagantes.

* Leão e Papão, porém, foram superados com folga pelo Vitória, que vendeu mais de 27 mil ingressos no jogo do último domingo, em que foi derrotado pelo Volta Redonda (2 x 1) em Salvador. Pelas limitações do Baenão e da Curuzu, nem Remo e nem Paysandu podem superar a marca do Vitória.

* Tuna, Ação/MT, Sergipe, Portuguesa/RJ, Globo/RN, Juventus/SC, Caldense/MG, Náutico/RR, os "lanternas" dos oito grupos da Série D, são os únicos dos 124 clubes das quatro séries que ainda não venceram neste Campeonato Brasileiro. A Tuna joga sábado, em Belém, contra o Pacajus/CE.

* Quatro jogadores que defenderam o Remo em 2021 e estão fora do Brasil: zagueiro Romércio, 14 jogos no Ararat da Armênia; zagueiro Rafael Jansen, 15 jogos no Ratchaburi da Tailândia; atacante Neto Pessoa, 5 jogos e 1 gol no Sabah da Malásia; lateral Raimar, 5 jogos e 1 pelo Atlanta United dos Estados Unidos.

* Nada de a CBF se pronunciar sobre a Copa Verde neste ano de Copa do Mundo, a ser disputada de 1° de novembro a 18 de dezembro. É provável que a CV 2022 seja disputada no início de 2023.