Papão tem muito a dizer, apesar de "mudo"

Apesar de mudez decretada, os bicolores têm muito a dizer, e vai ser com bola rolando, hoje contra o Castanhal na Copa Verde e domingo contra o Botafogo/PB na Série C. Entrevistas suspensas, clima tenso, Rildo indo embora e outros convencidos a ficar... Efeitos do medo provocado por "torcedores" mais agressivos, não só na invasão de campo como em ameaças diversas nas redes sociais.

Hoje, contra o Castanhal, os bicolores têm a necessidade e obrigação de mostrar coragem para jogar. Caso contrário, pioram o ambiente que já é crítico. O Japiim, por sua vez, vai tratar de tirar proveito da instabilidade do Papão, que deve lançar o time alternativo. Afinal, segue vivo, com alguma esperança e obrigação moral na Série C.

Um caso de competência por trás das cortinas

Você saberia dizer quem do Remo é José Carlos Gonçalves Júnior? E Juninho, sabe? Quase anônimo, ele é um caso de competência por trás das cortinas no futebol azulino.

Juninho é treinador de goleiros. Trocou o Sampaio Corrêa pelo Remo em 2017, a convite do técnico Josué Teixeira. E foi ele quem indicou Vinícius, hoje ídolo dos remistas. Agora é Thiago Coelho, outro pupilo de Juninho, que vai ganhando a confiança dos azulinos, como consequência do trabalho de Juninho, sempre muito elogiado por suas técnicas de treinamento. Elogiado principalmente pelos goleiros que trabalham com ele.

BAIXINHAS

* A atuação muito ruim de Raimar contra a Ponte Preta e o anúncio feito por Felipe Conceição de que vai fortalecer o sistema defensivo do Remo, sugerem para amanhã, contra o Cruzeiro, a entrada de Romércio na zaga e a volta de Marlon à lateral-esquerda. Romércio é uma liderança. Marlon já não oferece tanta força ofensiva, mas dá segurança na função defensiva.

* Cruzeiro completa amanhã mais um mês de atraso nos salários, agora totalizando R$ 9 milhões de pendências com os atuais profissionais, que fizeram uma greve recente de quatro dias. O Cruzeiro já não mira mais a Série A e trata de fechar dignamente a campanha na Série B. Amanhã o desafio será contra o Remo, em Belo Horizonte.

* Rildo sai do Paysandu com três gols e algumas boas atuações. O atacante teve a sua importância. Já o volante Paulinho fracassou pela segunda vez. Ele repetiu a baixa produtividade de 2016 no clube. Ambos "pediram o boné" por medo dos torcedores mais agressivos.

* Cearense no ataque do Castanhal sim, hoje, contra o Paysandu, mesmo com Leandro suspenso. O substituto dele é Canga, 29 anos, cearense de Fortaleza. Canga tem sete gols em 29 jogos pelo Japiim.

* Provável time alternativo do Paysandu para hoje: Elias; Yan, Alisson, Victor Sallinas, Renan Moura; Bruno Paulista, Jonnathan, Ruy (ou Willian Fazendinha); Luan Santos, Grampola e Robinho. Se entrar, Fazendinha vai reencontrar o time que defendeu até o final de agosto.

* Amanhã a Copa Verde terá Brasiliense x Nova Mutum/MT, Aquidanauense/MS x Vila Nova/GO. Jogos de volta na próxima semana. Jogos Manaus x Remo só nos dias 17 e 24 de novembro.