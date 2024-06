Papão tem missão de vencer para turbinar

O Paysandu que ainda não venceu contra o América Mineiro, único time da Série B que ainda não perdeu. Isso resume o nível de dificuldade do jogo de hoje para os bicolores, que vivem dias de entusiasmo pela conquista da Copa Verde.

O time de Hélio dos Anjos é arrojado, mas na Série B tem repetido pecados de inconsistência defensiva. Hoje, tem que haver atenção máxima, principalmente de recomposição da defesa nos contra-ataques do América. Essa é a questão mais preocupante para o que promete ser o jogo.

Fica a esperança de que o jogo de imposição física do Papão funcione, sobretudo porque a Curuzu vai pulsar. Noite para casa cheia e energia de alta tensão!

Leão causa esperança, mesmo com desespero

No mesmo jogo em que causa esperança, o Remo causa desespero. Um time valente, mas desequilibrado! A vitória sobre o Sampaio Corrêa deve ter contribuído muito na elevação da confiança dos azulinos, mas há muito a evoluir no emocional até o time se tornar confiável.

Limitações, sofrimento e superação produzem "casca" em sequência de bons resultados. Nisso, a vitória em São Luís pode ter sido o primeiro passo do processo. A questão é que os dois próximos jogos, em Belém, serão contra o São Bernardo de Ricardo Catalá e o Ypiranga de Uchôa, dois dos melhores times do campeonato.

Rodrigo Santana saiu bem na estreia como arranjador de soluções. Que tenha, então, outros "coelhos" na cartola. A vitória sobre o Sampaio foi um presente de aniversário. Ele completou 42 anos na última quarta-feira.

BAIXINHAS

* Como reforço aos bons fluidos causados pela Copa Verde, o Paysandu tem hoje a celebração do aniversário (27 anos) do gol relâmpago de Vital, aos 4 segundos de jogo, contra o Santa Rosa, na Curuzu, pelo Parazão 1997.

* Aquele gol de Vital ganhou repercussão como o "mais rápido do mundo", mas logo detectou-se que já havia gol mais rápido e não demorou para Fred superar a marca justamente pelo visitante de hoje, América Mineiro, na Copa SP de 2003.

* Atuação do Ligger como líbero, em São Luís, foi irretocável. Melhor jogo dele pelo Remo. Paulinho Curuá, sempre muito cobrado pelos erros de passe, simplificou as ações nesse fundamento e foi um gigante na combatividade. Curuá suou tanto que perdeu quatro quilos.

* Outro sinal de recuperação está com o bicolor Vinícius Leite, jogador de grande importância tática para Hélio dos Anjos no Papão. Se voltar à plenitude, Vinícius Leite vai contribuir muito no equilíbrio do time bicolor. É um jogador multifuncional e diferenciado nas funções táticas.

* Aos 29 anos, o argentino Martin Benitez já está para o América/MG como Robinho, 36, para o Paysandu. Sobra talento, mas falta resistência. Benitez tornou-se ídolo no Independiente da Argentina, onde jogou oito temporadas. Depois, passagens opacas por São Paulo e Grêmio.

* O Remo teve um "Ribamar" nos anos 90. Era Roberto Tadielo, de muita força e a mesma dificuldade para fazer gol. Paulinho de Almeida o transformou em volante na campanha do 4° lugar da Copa do Brasil de 1991. Não seria o caso de Ribamar agora, pela época e por deficiências técnicas do atleta.

* Cauan de Almeida, técnico do América Mineiro, tem apenas 35 anos. Tem história em categorias de base e ganhou a chance de emplacar no futebol profissional. Ex-remista Brenner, centroavante, é opção no banco.

* Por que o goleiro do Remo usa o número 88 na camisa? Por ser o ano que ele nasceu, no interior do Paraná. MR está com 36 anos. O sucesso dele no Leão tem muito do trabalho de Daniel Crizel, treinador de goleiros, ex-Grêmio, Vasco e seleções brasileiras de base.