Papão também avança com atropelamento

No jogo, um passeio. No placar, atropelamento: 6 x 0. O Paysandu, com seu time alternativo, deixou o Penarol para trás na Copa Verde. Jogo fácil, pela fragilidade do time amazonense e pelos méritos do Papão, que se impôs com superioridade em todos os aspectos. A goleada só não foi maior porque o Papão desacelerou na última meia hora.

O meia Ruy foi a principal peça bicolor no primeiro tempo. Poupado, saiu no intervalo, quando o Papão já vencia por 4 x 0. Luan Santos teve bons momentos e também se destacou no time paraense. Diz o técnico interino Wilton Bezerra que a goleada contribui no ânimo e na confiança do time para o jogão de sábado, contra o Ituano. Que assim seja!

Neto Pessôa vira sombra de Gedoz

A boa atuação e os três gols contra o Galvez não só confirmaram boas impressões já causadas por Neto Pessoa como o colocaram na boca da galera, com pedidos por sua entrada no lugar de Felipe Gedoz. Cotação alta para um e baixa para outro, mas o que vai prevalecer é a conveniência tática no julgamento de Felipe Conceição.

Gedoz é o homem da imaginação e conexão de jogadas, no que chamam de “falso nove”. Uma proposta de jogo que já funcionou muito bem, mas que ultimamente não vem dando certo. O Remo fez apenas dois gols e não venceu nos últimos quatro jogos. Neto Pessoa, de fato, vai ter possibilidade de emplacar se cumprir a função tática de Gedoz, sendo, digamos, “falso nove” sem bola, mas autêntico com a bola, fazendo os gols que o titular está devendo.

BAIXINHAS

* Quartas de final da Copa Verde, na fase amazônica: Remo x Manaus, Paysandu x Castanhal. Datas reservadas pela CBF: 27 e 28 de outubro para os jogos de ida, 3 e 4 de novembro para os jogos de volta. Semifinais nos dias 10 e 17 de novembro. Decisão da CV em 24 de novembro e 1° de dezembro.

* Tal como o Remo, a Ponte Preta está sem vencer há quatro jogos na Série B. Por isso, está uma posição e dois pontos acima da zona do rebaixamento. A Ponte tem números muito ruins como visitante: uma vitória, cinco empates e nove derrotas, apenas 8 pontos em 15 jogos, 17,7% de aproveitamento. Mas é o oitavo melhor mandante com 26 pontos nos outros 15 jogos, 57,7%.

* Neto Moura, até agora figura pálida no Remo, foi destaque na Ponte Preta em 2020. Fez 30 jogos pelo time de Campinas, 28 na Série B e dois na Copa do Brasil. Pelo Remo, quatro atuações discretas e um gol na goleada de 9 x 0 sobre o Galvez.

* Lateral Diego Matos joga sábado pendurado nos amarelos. É o único do Paysandu com dois cartões. Não deixa de ser uma preocupação para os bicolores. Na direita, Leandro Silva com a semana de treinamentos deve voltar a render o seu bom futebol.

* Ituano sobe sábado se ganhar do Paysandu e o Botafogo/PB não ganhar do Criciúma. O time do técnico Mazola Júnior e do castanhalense Igor Henrique está alimentando essa expectativa. O Papão, por sua vez, vai tratar de vencer como forma de manter suas chances de acesso. Circunstâncias formadas para um jogão, na Curuzu.

* Vitória do Remo sobre o Galvez por 9 x 0 provocou pesquisa sobre a última grande goleada, anterior, do Leão: 10 x 0 no Pinheirense, pelo Parazão 1997. Quatro gols do Ageu Sabiá, três do Edil, enquanto Rogério Belém, Agnaldo e Nenê Santarém completaram.