Papão “ralou”, mas chegou

O Paysandu era o maior favorito para passagem à semifinal e foi o único a se classificar com duas vitórias, mas teve que “ralar” contra o valente Tapajós. Mais que valente, o Tapajós foi bem organizado por Júnior Amorim e caiu com dignidade.

Se já não empolga, o Papão também já não envergonha a torcida. Ontem mostrou os oscilações entre virtudes e pecados, mas atingiu o objetivo. Vai decidir com o Águia a classificação à decisão do título contra Remo ou Tuna. O time bicolor ainda precisa de ajustes defensivos e ofensivos, sobretudo de resultados, para reconquistar a “lua-de-mel” com a torcida, em meio à luta pelo tricampeonato estadual.

Remo x Tuna, memória é o tempero

Em números, fatos, nomes e tradição a memória legitima Remo x Tuna como clássico. A memória tempera essa semifinal do Parazão com a perspectiva de revanche para os azulinos, que ano passado foram eliminados (invictos) nesta fase pelos cruzmaltinos. E dentro deste campeonato são times que estão crescendo na hora certa, vindo de goleadas sobre os times de Bragança.

Se o Remo ganhou autoridade ao aplicar 4 x 0 no Caeté, a Tuna ganhou a mesma autoridade ao aplicar o mesmo placar no Bragantino. Agora, um vai medir a força do outro. Novamente, o Leão chega invicto e pode até cair invicto de novo. Emoção até no terreno das hipóteses!

BAIXINHAS

* Em jogos estaduais, do campeonato passado e do atual, o Remo soma 23 jogos sem perder (13 + 10). Na semifinal de 2021 o Leão chegou como favorito. Desta vez não há favoritismo algum. Azulinos na humildade, cruzmaltinos mais ainda.

* Igualados na artilharia do campeonato, ambos com seis gols, Paulo Rangel e Bruno Alves viram protagonistas do duplo duelo Tuna x Remo. Paulo Rangel dividiu a artilharia em 2021 com Cris Maranhense, do Bragantino, com oito gols, cada.

* Meritocracia do Parazão vai pagar R$ 212 mil ao campeão, 159 mil ao vice, 106 mil ao terceiro e 53 mil ao quarto colocado. Os dois eliminados na semifinal vão decidir o terceiro lugar em condições de igualdade, valendo dinheiro da meritocracia e vaga na Copa do Brasil com cota acima de R$ 600 mil.

* Pelos direitos de televisão (Funtelpa) do campeonato, o governo pagou R$ 745 mil ao Remo, 745 mil ao Paysandu e R$ 79 mil a cada um dos demais. O governo banca toda a logística da competição e ainda patrocina os clubes através do Banpará. Investimento em torno de R$ 8 milhões.

* Com a eleição de Ednaldo Rodrigues para mandato completo na presidência, a CBF deve agilizar a solução de questões pendentes, como a Copa Verde. Havia a intenção de realizá-la paralela aos campeonatos estaduais. E agora? Será em outubro/novembro, antes da Copa do Mundo? É o que parece. A Série C (Remo e Paysandu) irá até 9 de outubro.