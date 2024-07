Papão precisa de 28 em 72 pontos na Série B

O número mágico para permanência na Série B é 45. Pode ser um ponto a mais ou a menos, mas 45 pontos é referência estatística de segurança nesse modelo do campeonato. Para chegar lá, o Paysandu precisa conquistar 28 dos 72 pontos que vai disputar até 26 de novembro.

Com 17 pontos em 14 rodadas, o Papão está com 40% de aproveitamento. Precisaria de 39%, no mínimo, daqui pra frente, para fechar a Série B com 45 pontos. Se vencer o Ceará na sexta-feira, o clube bicolor já se posiciona no meio da tabela e ganha moral. Nos quatro jogos seguintes, até o fechamento da primeira virada, o Papão vai jogar em casa contra Ponte Preta e Novorizontino, e fora contra Brusque e Vila Nova.

Flagrante evolução física do Leão

Até o jogo contra o Náutico, em Recife, o Remo era um time anêmico. Mostrou superação na estreia de Rodrigo Santana, na vitória sobre o Sampaio Corrêa e não parou de evoluir no rendimento físico, assim como no tático, no técnico e no emocional.

Com Rodrigo Santana o Remo passou a treinar em alta intensidade. Isso deu resistência física. O mesmo time que cedo cansava foi capaz de se manter em alta rotação até o fim contra o Caxias. Essa é a base da competitividade que fez os azulinos voltarem a sonhar com classificação e acesso. O Remo ainda é um time que precisa de esforço extra para compensar limitações, mas está em inegável crescimento.

BAIXINHAS

* A ascensão do Remo estará à prova na segunda-feira, em Mirassol/SP, no desafio de pontuar contra a poderosa Ferroviária, que não perde há 19 e não toma gol há 8 jogos. Empate já será uma glória. Vitória, uma façanha. O jogo seguinte, contra o CSA, vai ser no Mangueirão.

* Oito jogos pelo Paysandu, nenhum gol, uma assistência. Apesar do fracasso com a camisa bicolor, o atacante Gabriel Santos já está empregado e vai jogar em Portugal. Foi contratado pelo Nacional, da Ilha da Madeira.

* Raimar e Marcelo Rangel suspensos. Já é certo que Léo Lang será o goleiro contra a Ferroviária. Para a ala esquerda, Helder e Ronald são os candidatos. Diogo Batista, João Afonso, Paulinho Curuá, Adsson, Ribamar e o técnico Rodrigo Santana estão pendurados, com dois amarelos.

* Keffel, 24 anos, novo lateral esquerdo do Paysandu, fez exatos 100 jogos em Portugal nas quatro últimas temporadas: 50 pelo Trofense e 50 pelo Torreense. No Brasil só jogou no São Caetano/SP e no Retrô/PE.

* Em seis jogos como visitante na Série B, o Ceará fez apenas quatro pontos, ao vencer o Novorizontino e empatar com o Operário. Foi derrotado nos outros quatro jogos. O técnico alvinegro Léo Condé teve pífia passagem pelo Papão em 2019.

* Guardiã, a nova camisa do Paysandu, num verde que se confunde com o azul-celeste, chega como símbolo dos compromissos do clube com a causa ambiental, especialmente da Amazônia. Nada mais apropriado para que período pré-COP30/Belém.

* Procuradoria do STJD ainda não apresentou denúncia contra Remo e ABC pelo vandalismo de "torcedores" no jogo de Natal. Os clubes torcem para que o julgamento demore devido ao processo eleitoral em curso no Tribunal. Hoje será empossada a nova composição do Pleno do STJD.