Papão: Matheus Nogueira x Diogo Silva

Peça vital no acesso do Papão à Série B, Matheus Nogueira deve começar a nova temporada como titular, mas sob o calor da concorrência de Diogo Silva. A disputa promete!

Numa enquete com a torcida do CRB, Diogo Silva foi um dos mais votados para permanecer. Por algum motivo, resolveu sair e tornou-se bicolor. Uma segurança para o Paysandu, pela dúvida sobre a renovação do empréstimo de Matheus Nogueira, no meio do ano. O goleiro pertence ao Portimonense, e o clube português já sinalizou que pode chamá-lo de volta.

Por enquanto, na concorrência direta pela titularidade do Papão, Matheus Nogueira começa em vantagem. Diogo Silva vem ciente de que precisará esperar o seu momento.

A volta do Ícaro para o Leão

Ano passado, acesso com o ABC à Série B. Este ano, meio do caminho com o Remo e rebaixamento no Sampaio Corrêa. Ícaro viveu situações distintas e não repetiu o sucesso de 2002, mas teve bom rendimento individual e boa conduta profissional. Por isso, foi pedido de volta por Ricardo Catalá e vai vestir azul marinho novamente.

Ícaro, catarinense, 30 anos, é zagueiro que joga simples, sério e com regularidade. Foi muito prejudicado por uma lesão. Enfim, essa volta se justifica. Diego Guerra também voltaria, se não tivesse assinado com a Portuguesa/RJ, onde pode formar dupla com o ex-bicolor Rodolfo Filemon.

O Remo está contratando outros três zagueiros. Especulações apontam Ligger, Reniê e Habraão.

BAIXINHAS

* Léo Lang, 25 anos, novo goleiro do Remo, fruto do Fluminense, é admirado pelo potencial, mas sem sequência de jogos. Ele vem para o Leão Azul com a esperança de conquistar a titularidade e se projetar profissionalmente. Por enquanto, Vinícius é o concorrente dele.

* O Paysandu já decidiu que a estreia no Parazão, contra o Santa Rosa, será no Mangueirão. O Remo ainda não se pronunciou, mas a tendência é que receba o Canaã no estádio estadual. Portanto, o campeonato já vai começar com desafio às duas maiores torcidas.

* Wanderson e Juninho. O zagueiro e o meia são os atletas que mais cresceram, individualmente, no Paysandu de 2023. Ambos começaram como meras apostas e terminaram a temporada credenciados para novo contrato e ótimas perspectivas.

* Vídeo com melhores momentos de jogador geralmente é enganoso. Mas o vídeo do lateral-esquerdo Manoel, alvo do Remo, ex-Mirassol e Tombense, parece muito convincente. Ótima impressão! Raimar, 21 anos, voltando de Portugal, cotado para ser o outro lateral-esquerdo do Leão. Teve rápida passagem pelo Baenão em 2021.

* Nova camisa do Paysandu, a ser lançada hoje à noite na Estação das Docas, tem no conceito uma homenagem à torcida bicolor. Bela expectativa de faturamento para o clube neste fim de ano.

* Futuro Hospital da Diocese de Castanhal, destinado a doentes com câncer, em estado terminal, ganhou adesão dos bicolores Vandick e Gino e dos azulinos Agnaldo e Gian. Os ídolos fazem apelo por apoio financeiro à Diocese na obra.

* Gramados de Cametá e Bragança em obras de melhorias. Eram dois campos sempre muito problemáticos. Pouco a pouco, as condições dos gramados do Parazão no interior vão se tornando decentes.