Papão em novo julgamento no STJD

Na Série C, este ano, o Paysandu fez dois jogos sem torcida na Curuzu e outros dois com apenas mulheres, crianças e adolescentes nas arquibancadas. Foram punições impostas pelo STJD por infrações de torcedores bicolores em Florianópolis/SC e Ponta Grossa/PR. O Papão corre o risco de nova punição, agora por desordem em Volta Redonda no jogo do acesso. O julgamento, em primeira instância, será hoje na sessão que deve começar às 11 horas.

A repetição frequente dos mesmos fatos, fora de Belém, produzidos pela mesma "torcida organizada" exige uma atitude definitiva do clube bicolor. Caso contrário, o Papão vai continuar sofrendo consequências.

15 x 14 no RE-PA das punições

Desde 2003, quando foi instituído o Estatuto do Torcedor, o Remo foi punido 15 vezes, enquanto o Papão foi apenado pelo STJD em 14 processos. Hoje o lamentável placar pode ser igualado.

Embora o Leão tenha sofrido uma pena a mais, está "limpo" desde 2014. Na Série D daquela temporada, num jogo contra o River/PI em Bragança, uma "torcida organizada" azulina promoveu desordem e o Remo perdeu três mandos. Depois disso, até foi denunciado e julgado algumas vezes mas livrou-se sempre por provar que agiu dentro lei em atitudes preventivas ou de identificação e responsabilização legal dos infratores.

BAIXINHAS

* Tuna Luso Brasileira, com dois títulos nacionais, está no pacote dos clubes tradicionais do país sem série alguma no Campeonato Brasileiro, junto com Santa Cruz, São Caetano, União de Araras, Paraná, Joinville, Portuguesa de Desportos, Campinense, Nacional...

* Da abertura do Parazão à abertura das Séries B, C e D, os clubes terão exatos três meses para ajustar seus times. Dos quatro, o Águia é o que está mantendo a maior base do elenco de 2023.

* Avanços no CT do Leão para a próxima temporada vão desde drenagem no gramado principal até a instalação do segundo NASF (Núcleo Azulino de Saúde e Performance). Melhorias também na hospedaria e vestiários.

* Ex-remista Pablo Roberto se destacando em Portugal pelo Casa Pia. Em 12 jogos, três gols e duas assistências. Assim, o atleta vai dando perspectiva de lucro aos investidores que o compraram junto ao Vila Nova/GO.

* Marlon, ex-Paysandu, também em Portugal, virou titular do Gil Vicente. Em 21 jogos, o atacante ainda não fez gol no futebol português. Quem também segue zerado é José Aldo, mas o meia vem jogando como titular no Ituano, na Série B.

* No Paysandu foram seis gols em 50 jogos. José Aldo virou xodó da Fiel. No Ituano já são 37 jogos sem gol nenhum. A volta de José Aldo à Curuzu, para a Série B, é uma hipótese considerável.

* Aos 31 anos, o volante/meia Jonnathan, ex-Remo e Paysandu, disputa competição de pelada em Belém, nas férias antecipadas. Este ank ele só fez três jogos, pelo Confiança, na Série C.