Papão em jogo chave para a decolagem

Pontuando, hoje, contra o Volta Redonda, o Paysandu se mantém acima de um concorrente direto e abre ótimas perspectivas para as duas rodadas seguintes, quando jogará em casa contra Floresta e Santa Cruz, ambos do bloco de baixo.

O jogo de hoje, 18 horas, é estratégico para o futuro do time bicolor no campeonato. Para jogos assim os atletas costumam falar em "erro zero". Claro que, ao pé da letra, isso seria utopia. Mas trata-se de uma força de expressão bem apropriada. É mesmo um jogo para o máximo de atenção e o mínimo de erros. Um jogo com peso de decisão!

Quem fez o quê na construção do time remista?

A gestão Fábio Bentes começou apostando no técnico gaúcho Rafael Jaques, que foi pífio. Ao subsituí-lo, Mazola Júnior contribuiu construindo um sistema defensivo sólido, mas com um fraco serviço ofensivo. Paulo Bonamigo manteve o nível da defesa e potencializou o ataque. O Remo subiu para a Série B do campeonato brasileiro.

Felipe Conceição fez uma reformatação tática que deu muito certo e o Leão saltou da lanterna para a faixa intermediária da Série B. As obras continuam, mas o Remo pode dizer que tem um time construído, etapa por etapa, nos últimos 18 meses.

BAIXINHAS

* Volta Redonda invicto em casa e o Paysandu com uma única derrota como visitante nesta Série C. Nos três únicos confrontos entre Voltaço e Papão, três vezes 0 x 0. E hoje, finalmente sai gol nesse confronto?

* Primeira fase da Série C termina dia 25 de setembro. Falta um mês! Isso torna ainda mais importante para o Paysandu a classificação ao quadrangular. Caso contrário, esperaria um mês pela estreia na Copa Verde, competição em que todas as fases são eliminatórias.

* Clubes do interior de São Paulo já estão prospectando técnicos e jogadores para o próximo campeonato estadual. Azulinos na mira de alguns! Felipe Conceição, Victor Andrade, Romércio, Thiago Ennes, Erick Flores...

* A Esmac encara o Bragantino, hoje, 15 horas, em Jarinu/SP, por classificação à final do campeonato brasileiro de futebol feminino, 2ª divisão. Vai ser o jogo de volta. Em Belém, 1 x 1.

* O Pará já foi campeão nacional, nessa competição, com o Pinheirense, em decisão com a Portuguesa/SP, em 2017. No mínimo, a Esmac já subiu à elite do futebol feminino.

* No futebol profissional o Pará já decidiu 11 campeonatos brasileiros: Remo em 1971, 1984, 2005 e 2020; Paysandu em 1987, 1991, 2001 e 2014; Tuna em 1985 e 1992; São Raimundo em 2009. Outra decisão nacional foi da Copa dos Campeões, que o Paysandu fatutou em 2002, em cima do Cruzeiro.