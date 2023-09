Papão e sua boa resposta à pressão

Hélio dos Anjos se define como um técnico na contramão da Psicologia, por preferir o seu time sob pressão. Se refere a qualquer time que ele comande. Essa questão rende uma boa discussão, mas o fato é que esse time do Paysandu reage bem à pressão, liderado por vários jogadores "cascudos".

O Papão está longe de ser um primor tático. É um time valente, que se supera com imposição física e força emocional, amparado por uma torcida gigante e plenamente engajada. Isso tudo faz um perfil muito apropriado à Série C, especialmente nos jogos mais decisivos.

Quanto à preferência de Hélio dos Anjos por pressão, ele é coerente quando busca no mercado atletas com esse perfil psicológico. Assim, por onde passa, forma times sempre competitivos, tal como transformou aquele Papão apático que recebeu.

Leãozinho, uma vitória que valeu como aval

Ao ser goleado pelo Grêmio (5 x 0), em Eldorado do Sul, o sub 20 do Remo perdeu uma invencibilidade de 17 jogos e levantou dúvidas sobre a evolução da base azulina. Ontem, ao vencer o mesmo Grêmio por 3 x 1, com um homem a menos, no Baenão, o Leãozinho resgatou o aval de toda a base. Fim de linha, sim, na Copa do Brasil sub 20, mas numa despedida muito digna.

Agora, Kanu, Ramires, Felipinho e companhia vão encarar o campeonato paraense em preparação para a Copa SP. Remo e Castanhal na próxima Copinha, com chance para o Sporting Fonte Nova (Maracanã), se for aberta a terceira vaga pleiteada pelo Pará.

BAIXINHAS

* Ufa! Finalmente, o Ministério Público do Pará acordou. Paysandu chamado para apresentar hoje as providências de clube mandante para o jogo contra o Amazonas. Detran, Semob, Seel, Polícia Militar, FPF também acionados para ação conjunta.

* Ontem, a Polícia Civil já acionou o Paysandu para esclarecimentos sobre a venda de ingressos para cambistas, sem nenhum mecanismo de controle. Cambismo é crime e o Papão contribuiu.

* Fervem os bastidores da Tuna pelo projeto de SAF que divide opiniões no clube. O contrato preliminar do clube com investidores portugueses segue engavetado ou vai ao Conselho Deliberativo, para, talvez, chegar à Assembleia Geral?

* Não só a Tuna, mas também Remo e Paysandu precisam ficar atentos ao Fortaleza. O clube cearense está vivendo o processo de adesão ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol, mas tendo o controle de gestão da sua própria SAF.

* Botafogo da Paraíba está em ebulição. Esta semana, jogadores e comissão técnica cobrados de forma veemente por uma torcida organizada em pleno CT. Assim, em temperatura alta, o Belo junta todas as armas para sábado, pressionado a vencer o Papão.

* A boa regularidade de Edilson já fez cair no esquecimento o encrencado Nino Paraíba. No crescimento do time, Edilson também subiu de rendimento e se estabeleceu como solução na lateral direita.

* Outro que caiu no esquecimento no Papão é o lateral esquerdo Igor Fernandes, não só pelas lesões, mas também pelo sucesso de Kevyn e pela recuperação de Eltinho, figura importante na vitória sobre o Belo.

* Com os cinco gols na Copa do Brasil sub 20 e boa atuação no jogo de ontem, apesar do pênalti perdido, Vinícius Kanu vem reforçando suas credenciais para decolar em 2024. O Remo trata de esticar o vínculo do centroavante.