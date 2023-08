Papão e Pouso Alegre, possíveis fiéis da balança

Das duas vagas abertas para a segunda fase da Série C, uma será decidida no jogo Náutico x São Bernardo, em Recife. Quem vencer, avança. Empate até poderia classificar o São Bernardo, desde que o Paysandu não perca para o Confiança ou que o Pouso Alegre, em casa, vença o São José. O Confiança dependeria de vitória do Pouso Alegre, caso consiga vencer o Papão.

Esse cenário impõe ao Confiança uma alta carga de tensão, da qual o Papão pode se favorecer para fechar bem esta fase. Um privilégio dos bicolores pela estupenda reação no campeonato e classificação antecipada.

Catalá merece ou não merece voltar?

Rapidamente, Ricardo Catalá transformou a pior defesa do campeonato (9 gols tomados em 4 jogos) na melhor das 14 rodadas seguintes (só 8 gols tomados). Assim, evitou um rebaixamento que estava desenhado. Descartá-lo não seria inteligente.

Claro que o trabalho não foi perfeito, mas foi sério e meritório o bastante para continuidade em 2024. A questão, agora, é a disputa eleitoral no clube. Faltam dois meses e meio para as eleições azulinas, tempo demais para um profissional esperar na incerteza.

BAIXINHAS

* Matheus Nogueira é candidato ao segundo acesso seguido à Série B. O goleiro bicolor subiu em 2022 com o ABC. Mário Sérgio, de certa forma, também. Ele fez cinco jogos pelo Mirassol no acesso do time paulista.

* Uchôa, por lesão, e Richard Franco, por suspensão, Ícaro e Claudinei já no Sampaio Corrêa, os desfalques confirmados do Leão para o jogo da despedida. Derrotar o Altos é a forma que resta aos azulinos de honrar tudo o que receberam e não retribuíram.

* Roger com possibilidade de ser titular do Papão em Aracaju. Juninho e Gabriel Furtado serão opções. Pode ser a hora dos garotos, graças à classificação antecipada.

* Associação da Advocacia Paraense promove palestras e debate sobre Futebol, Desenvolvimento, Mercado e a Lei da SAF. Vai ser no dia 11 de setembro, no Hangar. Palestrantes:

Rodrigo Monteiro de Castro, idealizador da Lei da SAF, e Rodolfo Richter, sócio da Genial Investimentos.

* Volante Castro, ex-Águia, tem quatro jogos e um gol pela Ponte Preta na Copa Paulista. Pelo clube de Marabá, o carioca Castro, 28 anos, fez 24 jogos e dois gols nesta temporada.

* Volta a ser cogitada a venda do atacante Rony, do Palmeiras, para um clube da Arábia Saudita. Remo na expectativa por 2% pela comissão de formador do atleta.

* Campeonato Brasileiro Sub 20. Nas duas próximas quintas-feiras, Remo x São Raimundo/RR. Primeiro jogo em Boa Vista e o segundo em Belém. Time azulino invicto há 16 jogos.