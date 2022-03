Papão atropelado no fim da linha

Até que o Paysandu deu esperança com bom começo no segundo tempo e gol de Danrley (1 x 1), mas o time ficou vulnerável em alterações infelizes do técnico Márcio Fernandes e o CSA aproveitou bem, com três gols em oito minutos. 4 x 1 no placar! O time alagoano segurou o placar e impôs aos bicolores uma despedida melancólica.

No teste de fogo, o Papão queimou o seu filme, quebrou o encanto da torcida. Agora, mira o Tapajós no campeonato estadual, com urgente necessidade de recuperar o moral.

Uchôa, símbolo da instabilidade do Remo

Ótima passagem pelo Paysandu, algumas boas atuações pelo Remo e desempenho muito abaixo do potencial nesta temporada. Esse é Anderson Uchôa, que simboliza a instabilidade do Remo, por tudo o que representa para o time.

Uchôa pode simbolizar também a tão esperada subida de rendimento. Ele e todo o grupo foram muito exigidos por Paulo Bonamigo para o melhor aproveitamento possível da suspensão do campeonato nos treinamentos, em nome de um Remo mais ajustado e mais competitivo, no jogo deste sábado contra o Caeté, como a torcida tanto cobra. A ausência de Felipe Gedoz tem forçado o time azulino a uma adaptação tática, com maior dinâmica e marcação fortalecida. Outra resposta muito esperada é do atacante matogrossense Raul, no lugar de Brenner. Nos treinos ele vem se destacando.

BAIXINHAS

* Além da cota de R$ 1,9 milhão, a terceira fase da Copa do Brasil vai proporcionar também a bilheteria de jogo contra um time da elite, o que deve significar lucro de mais R$ 300 mil a 400 mil. E ainda o sonho com os R$ 3 milhões + bilheteria da quarta fase.

* O Leão Azul vai a Bragança com a defesa menos vazada do campeonato (4 gols), enquanto o Caeté tem o principal artilheiro, Joel (5 gols). O outro jogo de sábado terá Águia e Castanhal, duas artilharias expressivas: 10 gols, cada.

* Dos oito times da fase, o Paysandu tem a maior artilharia (14 gols) e o Bragantino é o mais vazado (13 gols). O Tapajós, adversário do Papão, tem a pior produção ofensiva dos classificados, com apenas seis gols marcados.

* CBF sendo muito prudente na questão do amistoso da Seleção Brasileira na reabertura do Mangueirão, programada para 28 de setembro. Foi assumido pela CBF o compromisso de esforço para viabilizar, mas sem a garantia imediata.

* Diego Matos saiu do Paysandu porque não tinha continuidade de jogos. Era reserva, sempre tratado como promessa. No Avaí chegou titular e fez sete jogos. Mas Cortez, ex-Grêmio, chegou e tomou conta da lateral esquerda. Cortez que no comecinho da carreira não aprovou no Papão.

* Técnico Josué Teixera, zagueiro Igor João e o atacante Silvio. Ex-azulinos em ação pelo Caeté contra o Leão Azul, no sábado.