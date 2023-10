Até julho, o Paysandu era o clube das 47 contratações (só jogadores) e mais de dois times dispensados, críticas sucessivas na imprensa, agressões achincalhe nas redes sociais. Até que a locomotiva bicolor ganhou um piloto (Hélio dos Anjos), entrou nos trilhos e tomou rumo.

Ok! O Papão andou certo em linhas tortas e chegou ao destino desejado. Comemorações justíssimas pelas circunstâncias de uma conquista que tornou-se ímpar, histórica. O Paysandu só não pode (ou não deve) tomar essa temporada como referência e achar que sempre surgirá um "Moisés" para abrir caminho no mar vermelho. É hora de assimilar lições e tratar de planejar profissionalmente a temporada 2024.

Foi o 5° acesso do Papão na era da meritocracia

Nos 34 anos da "era" da meritocracia (acessos e rebaixamentos), o Paysandu conquistou o seu quinto acesso no campeonato brasileiro, terceiro de "C" para "B". Na lista dos técnicos dessas glórias, chegou a vez de Hélio dos Anjos juntar-se a Joel Martins, Givanildo Oliveira, Lecheva e Mazola Jr.

De todos os acessos, esse é o mais oportuno para o Paysandu capitalizar e se redimensionar. O mercado do futebol no Brasil nunca esteve tão favorável à decolagem de clubes potentes, desde que bem geridos. Justamente por isso, o Paysandu de 2023 não pode inspirar o Paysandu de 2024, apesar da glória conquistada.

BAIXINHAS

* Apesar da incerteza da permanência em 2024, Hélio dos Anjos fez alerta oportuno e sob medida ao Papão, sobre a necessidade de avanços na estrutura e na mentalidade. Essa revisão de conceitos e de atitudes é, de fato, o mais importante desafio dos dirigentes do Paysandu, agora na prateleira da Série B.

* Antônio Carlos Teixeira, candidato da situação no Remo, esteve na confraternização dos ex-atletas dos anos 70, com a ideia de criar o departamento de Memória do Leão Azul, caso seja eleito presidente. O grupo dos anos 70, liderado por Aderson, Dico e Mesquita, já tem acervo para um bom começo.

* Nomes reluzentes no acesso do Papão: o goleiro Matheus Nogueira, por sua importância no time e por ter repetido a festa que fez ano passado no ABC; e o diretor Vandick Lima, que já havia festejado acessos no Papão como atleta e como presidente.

* Wanderson foi nesta temporada o que João Vieira havia sido em 2022: aposta muito bem-sucedida. O zagueiro chegou como recruta e virou xerife. O volante não brilhou tanto quanto no ano passado, mas também teve larga importância, principalmente na reta final.

* Associados do Remo, que irão às urnas em novembro, precisam cobrar projetos dos candidatos e condenar as "campanhas" limitadas a ataques. O que ofereceria ao clube quem agora usa de fofocas? Falta um mês para as eleições e nada de propostas concretas que indiquem avanços na gestão.

* O Amazonas não é apenas um clube recente que já alcançou a Série B. É também a primeira SAF do norte, um clube inspirado no Cuiabá, com potencial financeiro e metas audaciosas.

* Resta apenas a Segundinha (B1) no calendário paraense de futebol profissional. Semifinais com Canaã x São Raimundo ou Parauapebas, Santa Rosa x Santos ou Sport Belém, já definindo quem entra no Parazão 2024.