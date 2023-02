Papão, 5.016 jogos em 109 anos

No aniversário do Paysandu (109 anos de fundação), a coluna apresenta levantamento do pesquisador Jorginho Neves que acusa 5.016 jogos, dos quais sete sem registro de resultado. Isso significa que passou em branco na última Série C o jogo 5.000 da história do Papão, na vitória por 3 x 0 sobre o Altos, no Piauí. Vale a pena, porém, ficarmos atentos à artilharia. Faltam 203 gols para o gol 10 mil. Com 249 gols, Bené (anos 60/70) é o maior dos artilheiros bicolores.

ESTATÍSTICAS DO PAPÃO

2.578 vitórias

1.207 empates

1.224 derrotas

07 jogos sem registro

9.797 gols marcados

5.569 gols sofridos

Bola alta na defesa é questão central no Leão

A evolução vista pelo técnico Marcelo Cabo no Remo não inclui o jogo aéreo defensivo. Afinal, tomou gol em bola alta nos amistosos contra Caeté, Bragantino e Cametá, com erros de posicionamento. Ficou a impressão da falta de uma voz de comando para alertar e organizar.

Em condições ideais, Diego Ivo certamente entraria na zaga. Ele tem voz de liderança e é especialista em jogo aéreo. O sistema defensivo deve ganhar também a volta do volante Anderson Uchôa, que é também um iniciador de jogadas. Isso passa aos azulinos a esperança de um rendimento digno contra o Independente, domingo. O Leão vai estrear sob pressão da sua própria torcida, por ter frustrado expectativas nos amistosos da pré-temporada.

BAIXINHAS

* Bragantino (ou Paragominas) deve estrear no Parazão na terceira rodada, em casa, contra a Tuna. Vão ficar pendentes os jogos contra Paysandu e Castanhal. Isso significa

embaraços para Papão e Japiim com acúmulo de jogos lá na frente.

* Goleiro Deola, ex-Palmeiras, que completa 40 anos em abril, é o nome mais importante do elenco do Independente. Ele sofreu uma lesão de tornozelo e deve ficar fora do jogo contra o Remo. Gauther, ex-Corinthians, é a opção imediata. Os ex-azulinos Marthony e Mimica formam a dupla de zaga do Galo Elétrico.

* Cotas abaixo da expectativa na Copa do Brasil: R$ 750 mil na primeira fase, 900 mil na segunda, 2,1 milhões na terceira. O percentual do aumento foi bem menor que o acréscimo no novo contrato de venda dos direitos de televisão.

* Esquerda do ataque é a posição com mais rotatividade no Remo. Marcelo Cabo já testou Jean Silva, o mais tático; Pedro Silva, o mais impetuoso; e Soares, o mais talentoso, mais criativo e menos dinâmico. Diego Tavares e Muriqui são titulares do ataque.

* Conveniência do Itupiranga adiou mais mais uma a estreia do Paysandu. Ficou para quinta-feira. É que o Crocodilo joga em casa contra a Tuna, domingo, e viaja pela estrada à capital. Solidariedade do Papão ao aceitar? Certamente, não foi o caso. A mudança conveio também aos bicolores.

* Paysandu abre a Curuzu, hoje, no aniversário do clube, para contato de torcedores com o elenco. No caso do Remo o contato de aniversário, domingo, será no jogo contra o Independente.