O que esperar de Leão e Papão como visitantes?

Este ano, o Remo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Porto Velho em Rondônia, na mais vexatória das suas cinco derrotas (em sete jogos) como visitante na temporada. O Paysandu teve cinco derrotas em 16 jogos fora da casa. Mas tanto o Leão como o Papão foram vitoriosos nas últimas cartadas como visitantes, contra Sampaio Corrêa e Ituano. Hoje e amanhã, novos desafios longe de casa.

Hoje, 16 horas, o Papão em Santa Catarina, contra a Chapecoense, que está no embalo da vitória sobre o Amazonas em Manaus, mas é um time instável. Os dois times se equivalem. Dá para ter esperança de êxito dos bicolores. Amanhã, 20 horas, o Remo em Natal contra o ABC. O Leão está em ascensão e o ABC sob forte pressão. Bons motivos para acreditar em sucesso azulino.

Esli Garcia, o melhor gringo da história do Papão?

A lista de estrangeiros do Paysandu começou com o inglês Matheus, autor do gol bicolor no primeiro Re-Pa, em 1914. Outros: Galván, Nuno, Cárcerez, Martin Cortez, Ryan Williams, Robert Hernandez, D'Agostinho, Salazar, Jimenez, Bocanegra, Quintana, Esli Garcia...

Em seis meses, o venezuelano Esli Garcia avançou na adaptação, já é um dos artilheiros da Série B e desperta interesse de clubes da Série A. Uma contratação bem estudada por analistas de desempenho, bem diferente de tantas cartadas amadores em outras investidas internacionais. Se não render dinheiro, Esli Garcia terá rendido glórias e aprendizado ao Papão.

BAIXINHAS

* Números de Esli Garcia no Paysandu: nove gols e uma assistência em 24 jogos. O venezuelano só é superado por Nicolas nessas estatísticas. O centroavante tem 18 gols e quatro assistências em 31 jogos, este ano. Na Série B, porém, Esli é o principal artilheiro bicolor, com cinco gols.

* O jogo contra o CRB foi o primeiro da temporada que Esli Garcia disputou do início ao fim. Em todos os outros, ou não começou ou não terminou em campo. É que o atleta chegou sem lastro muscular para 90 minutos e precisou passar por todo um processo de fortalecimento.

* No Remo dois estrangeiros fizeram grande sucesso, ambos goleiros. O uruguaio Velliz, anos 40/50, e o surinamês François Thyn, anos 60. Os dois tornaram-se treinadores no Leão. O zagueiro uruguaio Juan Sosa, o atacante argentino Frontini e os meias paraguaios Richard Franco e Echeverria foram medianos.

* Contratações graciosas do Papão: o inglês Ryan Williams (2018), agora no Detroit City (Estados Unidos) e o venezuelano D'Agostino (2023). No Leão: "atacante" uruguaio De los Santos (1975) e o também atacante Nano Krieger, argentino (2017).

* De los Santos, trazido para substituir Alcino, ao treinar e mostrar que não tinha talento pra futebol, revelou que sua profissão era garçon. Um vexame de bandeja dos cartolas do Remo, grande "piada" da época.

* Na concorrência acirrada e rotatividade de zagueiros no Paysandu, o gaúcho Lucas Maia e o uruguaio Quintana só saíram do time por suspensão. Hoje, Wanderson substitui Lucas Maia.

* Acelerar Matheus Anjos à mesma intensidade de jogo dos demais atletas é um desafio extra para Rodrigo Santana no Leão Azul. O meia azulino é um talento acima da média. Estaria folgadamente na Série A, não fosse a sonolência.

* O Remo foi o penúltimo clube da bela carreira profissional Muriqui. Depois de jogar no Leão, ele chegou a fazer quatro jogos pelo Joinville. Agora, aos 38 anos, é a estrela de um time amador de Florianópolis, o Grêmio Cachoeira.