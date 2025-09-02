O que espera por Marcos Braz?

Certo ou errado, Marcos Braz está sendo fiel à sua convicção. Sem ele no comando do futebol do Remo, a prática comum já teria se repetido e o técnico Antônio Oliveira não estaria mais no Baenão.

Os fatos futuros vão multiplicar a força de Braz ou enfraquecê-lo. É verdade que o time azulino melhorou a performance contra o Criciúma e foi derrotado por lances infelizes. O executivo, isento da paixão com a qual sempre foram tomadas as decisões no clube, está na contratação do senso comum, bancando Antônio Oliveira, na convicção de que o time vai engrenar. Alan Aal no Botafogo e Odair Hellman no Athletico Paranaense passaram pelo que o português está passando, foram mantidos no trabalho de lento efeito e seus times estão reagindo.

Se der certo, Marcos Braz marcará ponto para a racionalidade/isenção. Caso contrário, terá dado um tiro no pé e comprometido e dado razão à paixão.

Recuo para o atoleiro

Antes, o Paysandu estava na zona do rebaixamento, mas a um ou dois pontos da saída. Agora, a distância de sete pontos do 16° colocado (primeiro fora da ZR) já assusta. Na sequência de quatro derrotas houve um recuo para o atoleiro.

Na situação em que o Papão se encontra, os jogos das duas próximas rodadas, em Belém, contra Volta Redonda e América, vão aliviar ou agravar o drama. Esses jogos serão no Mangueirão com ingressos em promoção. O rendimento do time não vem dando esperança. Se não vencer os dois concorrentes diretos, o Paysandu será tomado pelo desespero.

BAIXINHAS

* Paraguaio Jorge Benitez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu na temporada. Antes dele, o argentino Borasi, o chileno Cavalleri e equatoriano Espinoza. Restam representantes de quatro países: Quintana (Uruguai), Novillo (Argentina), Martinez (Paraguai), Delvalle (Paraguai) e Artur Monteiro (Guiné Bissau), nenhum titular.

* Centroavante português João Pedro, com cidadania de Guiné Bissau, contratado pelo Remo, fez seu último jogo há dois meses e meio, no Vietnã, pelo Hà Nôi. Aos 28 anos, com larga rodagem internacional, JP é um jogador maduro o bastante para o desafio. Vejamos se tem competência técnica para ser artilheiro no Leão.

* Lento, Thiago Heleno não vem justificando a titularidade na zaga do Paysandu, muito menos no lugar do argentino Novillo. Por enquanto, Thiago Heleno só acrescentou na liderança sobre os colegas. Thalisson, que tinha sido inseguro contra o Operário, voltou a mostrar segurança no jogo de Maceió, contra o CRB.

* Cantillo deverá reaparecer no time do Remo contra o Amazonas, sexta-feira. O colombiano completou a recuperação e, dependendo do rendimento físico nos treinos, deve ser acionado por Antônio Oliveira, por ter nível técnico acima da média e acrescentar muito à construção de jogadas.

* Rossi repete Régis. O atacante do Paysandu teve voltas precipitadas nos seus últimos clubes, como vinha ocorrendo no Paysandu, e se prejudicou com a fibrose óssea que tanto o incomoda. Assim, Rossi repete a história do azulino Régis, que está jogando, porém não mais que 45 minutos.

* O Papão tem menos vitórias (quatro) na Série B que o total de derrotas do Leão (cinco). O time bicolor só venceu Botafogo, Remo, Ferroviária e Coritiba. O time azulino perdeu para CRB, Athletico Paranaense, Paysandu, Ferroviária e Criciúma.

* Ramon Vinicius no Paysandu e o grego Panagiotis no Remo, novas peças de meio de campo. Hoje encerra-se a última janela de transferências no futebol brasileiro. Lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Santos pode ser mais no Leão. O atacante Pedrinho, ex-Cuiabá, veio a Belém para se tornar azulino, mas foi descartado.