Imagine-se fora da sua cidade, sem poder sair à rua, numa rotina de casa para o trabalho e do trabalho pra casa. Sem valer a pena nem mesmo ver as redes sociais, tal é a hostilidade. Hélio dos Anjos foi perspicaz. Usou aquele sofrimento comum a todos os atletas e os desafiou a inverter o quadro, quando disse que era hora de "sangrar" para dar a volta por cima. Foi o argumento que mudou as atitudes no Papão, e assim forjou da dor um time guerreiro e vencedor. Um "case" de liderança!

O Paysandu de Márcio Fernandes e de Marquinhos Santos não resistia à pressão dos adversários. Agora é um time que pressiona e decide nos últimos instantes. O time reagiu, se classificou e já engatilhou o acesso sem ser envolvente, sem dar espetáculo. É um time de imposição física, de raça, que está "tinindo" e muito confiante, colhendo o que plantou.

O que significa a profusão de pré-candidaturas no Leão?

Com o clube ingovernável, faltaram candidaturas em três ou quatro processos eleitorais do Remo nos anos 90 e na década seguinte. Agora, com a casa arrumada, há uma profusão de pré-candidaturas. É o termômetro dos avanços.

Antônio Carlos Teixeira e Marco Antônio Pina são os nomes que parecem definitivos na disputa. Outros, como Jader Gardeline, Benedito Sá e Renan Bezerra, surgem como pedras no tabuleiro para possíveis composições. Natural que seja assim. A presidência do Remo voltou a ser tentadora, com o clube saneado e bom fluxo financeiro.

BAIXINHAS

* Paraíso do Paysandu e dos cambistas. Mais de 20 mil ingressos já vendidos para o jogo Paysandu x Amazonas, com 11 dias de antecedência. Lado A do Mangueirão: arquibancadas a 50 e cadeiras a 100 reais. Lado B, 60 e 120 reais. Vem aí mais uma explosão bicolor.

* Da renda de Paysandu 1 x 0 Botafogo/PB (R$ 1.772.840,00), o Papão lucrou 1.326.986,24. As despesas, segundo o relatório financeiro, foram de 445. 853,76. Ou seja, 25,7% da renda bruta.

* Remo x Grêmio, hoje, 15 horas, no Baenão. O time gaúcho já conta com a vaga, por ter goleado o Leão (5 x 0) em Eldorado do Sul. A missão dos azulinos é uma despedida digna, além de tirar o melhor proveito possível desse intercâmbio.

* Papão sem Nicolas Careca, sábado, na Paraíba. Foi um erro o acionamento do atleta no último domingo, quando agravou a lesão. Ronaldo Mendes, que o substituiu no intervalo, deve ser mantido no time para a jornada de João Pessoa.

* Lucas Marreiros, 20 anos, atravessou da Curuzu para o Baenão. O promissor zagueiro, filho do ex-jogador Rodrigo Broa, saiu do Papão com a perspectiva de ir jogar em Portugal. Acabou mudando de rota.

* SAF da Tuna. O ex-jogador Mariolino, agora empresário em Portugal, investidor proponente da SAF, tem pré-contrato assinado pela presidente do clube, Graciete Maués, e sinaliza com a possibilidade de ir à Justiça.

* Jacinto Campina, presidente da Assembleia Geral, se recusa a convocar os associados para votação do projeto. Ele justifica: "Isso não foi um contrato assinado pela presidente foi uma carta de intenções, que ela não tinha nem tem poderes para assinar pelo clube sem o referendo do Condel e AG, conforme o estatuto".

* Campina alega ainda que não recebeu documentos necessários da empresa de Mariolino. Ao mesmo tempo, importantes lideranças do clube se mobilizam em favor da SAF. A Tuna vive um conflito natural pela importância do fato.