Norma para um freio nos reclamões

A UEFA mostrou à FIFA, na prática, que era possível dar um freio nos reclamões ao impor que só os capitães poderiam abordar o árbitro. Ao constatar que deu certo na Copa da UEFA, a FIFA repassou a norma ao mundo. No Brasil está valendo desde a última quarta-feira.

Era crescente e chata de ver a pressão de jogadores peitando o árbitro em campo, geralmente seguindo o mau exemplo de técnicos à beira do gramado. Agora, cartão amarelo para quem descumprir a norma. Vejamos hoje, no jogo contra o Goiás, qual será o efeito no irriquieto e impetuoso Hélio dos Anjos, que abusa das reclamações e dos xingamentos a ponto de incentivar pares de comissão técnica e atletas do banco a fazerem o mesmo.

Como surgiu o capitão?

Quando não existia a figura do árbitro no futebol, as questões da regra eram resolvidas pelos líderes (um de cada lado), como ainda ocorre nas peladas de rua. Com a chega da arbitragem, o líder de cada time passou a ser o capitão, jogador credenciado para abordar o árbitro nos questionamentos e para controlar o ímpeto dos colegas. Pois bem! O capitão volta ao conceito original.

Fora de campo, no dia a dia, o capitão é ainda mais importante. Ajuda o técnico na gestão do grupo e pode ter ingerência até junto à gestão do clube. Um capitão de verdade, como foram, por exemplo, Quarentinha e Gino no Paysandu, Dutra e Agnaldo no Remo, é ponto de equilíbrio nas relações, nas obrigações e nas ambições de um time. Faz toda a diferença!

BAIXINHAS

* No Remo, o técnico Rodrigo Santana não perde oportunidade de enaltecer a liderança de Bruno Silva. No Paysandu, pelo mesmo motivo Hélio dos Anjos "enche a bola" de Robinho. Atletas que norteiam os colegas dentro e fora de campo.

* No futebol ou em qualquer outra atitude, nenhum líder pode se considerar bastante. Ele deve inspirar outras lideranças. Assim, constroi-se a identidade do grupo. O Papão vitorioso de 2001 a 2003 era bem isso. Os líderes enquadraram quem chegava e quem vacilava.

* Julgamento do STJD, na próxima sexta-feira, para o vandalismo e violência no jogo ABC x Remo, está causando grande preocupação aos remistas. O Leão pode ter grande prejuízo financeiro no jogo contra o Volta Redonda, dia 15, se for punido. Pode ocorrer restrição do público a mulheres e crianças.

* Na sua defesa, o Remo diz ter provas de que identificou o causador da confusão (usava camisa do clube) e que o apresentou à Polícia Militar. No entanto, a PM o liberou por não haver delegacia do torcedor no estádio do ABC. O Remo vai acusar também a falta de algumas medidas preventivas que cabiam ao mandante, ABC.

* Encerradas as inscrições na Série C, o Remo fechou a temporada de contratações com 35 jogadores. O Paysandu está em 38. Amanhã fecha-se a janela de transferências e o Papão está obrigado a encerrar sua farra.

* Em 23 jogos nesta Série B, o Paysandu acionou 35 jogadores: Matheus Nogueira, Diogo Silva, Edilson, Léo Pereira, Michel Macedo, Luan Freitas, Carlão, Quintana, Wanderson, Lucas Maia, Kelvyn, Keffel, Bryan Borges, João Vieira, Carlos Maia, Matheus Trindade, Betinho, Leandro Vilela, Wesley Fraga, Val Soares, Robinho, Juninho, Cazares, Chrystopher, Brendon, Biel, Edinho, Juan Dias, Nicolas, Ruan Ribeiro, Esli Garcia, Yone Gonzalez, Borasi, Paulinho Boia.

* Estão no elenco bicolor e ainda não estrearam o goleiro Iago Hass, o zagueiro Pedro Romano e o atacante camaronês Joel, mais nova contratação.

* Às 18:30, Goiás x Paysandu, dois times que tratam de se redimir na Série B. Um jogo aberto a todas as possibilidades.