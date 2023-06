No Papão, improváveis casos de sucesso

Altas expectativas no Paysandu com as contratações de Bocanegra, Rithely, Robert Hernandez, Fernando Gabriel, Bruno Alves e Vinícius Leite na primeira "era"; Paulão, Filemon, Igor Fernandes (esse não compromete nem brilha), Nenê Bonilha e principalmente Robinho, na segunda "era", estão abaixo da expectativa causada. Nenhum deles deu, até agora, toda a resposta esperada. Os três primeiros nem estão mais no elenco.

Na contramão das expectativas, Mário Sérgio, recebido com desconfiança, é sucesso absoluto. Jacy Maranhão é uma boa surpresa. Wanderson e o remanescente Gabriel Bernard são dois casos improváveis de sucesso. Inicialmente, apenas comporiam o elenco. Agora são titulares em alta cotação. Ótimas surpresas!

Lucas Marques, a segunda chance que valeu a pena

Em fevereiro, Lucas Marques foi reprovado em exames médicos no Remo e descartado. Menos de um mês depois, recuperado, o atleta ganhou nova avaliação e o contrato. Valeu a pena! O lateral-direito de 24 anos, muito ofensivo, entrou no time e emplacou. Tornou-se uma das peças mais importantes do time.

Lucas Marques é intenso e vertical. Aparece com frequência no ataque, mas tem deficiência nas ações defensivas. O que tem ajudado muito é a entrega de Pedro Vitor na primeira marcação. Quando PV já não dá conta da função, Ricardo Catalá aciona Lucas Mendes, também como suporte à ofensividade proveitosa de Lucas Marques.

BAIXINHAS

* Pelo lado esquerdo do Leão Azul, Leonan é a opção para mudar o perfil. Afinal, Kelvin é atrapalhado e Rodriguinho é a peça tática que fecha e que abre espaços. Leonan faz a diferença. Não merece banco!

* Altos 0 x 3 Paysandu, em Teresina, no dia 6 de agosto de 2022. Há 10 meses, a última vitória do Paysandu fora do Pará. O jejum tem 12 jogos, com oito derrotas e quatro empates. Terça será em João Pessoa, contra o Botafogo.



* Mesmo no campeonato estadual, o Papão teve apenas uma vitória como visitante, em Marabá: 1 x 0 sobre o Águia. Perdeu para o Caeté em Ipixuna e empatou com o Independente em Tucuruí.

* Com larga antecedência e ampla margem, o Remo quebrou ontem mesmo o recorde de público da Série C (10.048 pagantes), estabelecido pelo próprio Remo no 0 x 0 com o América/RN no Baenão. Sábado devem ser 40 mil no Mangueirão contra o Figueirense.



* Jacy Maranhão, Dalberto, Vicente e Leandrinho, os quatro jogadores do Paysandu sob cuidados médicos. Vicente, com lesão de joelho, é o caso mais grave. Jacy pode até ficar apto para jogar na terça.

* Mireradora Buritirama fez questão de dizer que um dos motivos para fechar parceria com o Remo, no CT, é o papel cumprido pelo clube na causa ambiental. Trabalho tímido, mas que já dá um belo resultado. Esse é o caminho!

* Marcelo Cabo vai ser adversário do Paysandu em Belém e do Remo em Maceió. Está assumindo o comando do CSA, que contratou também o volante Marciel, ex-remista.

* O que justifica a proibição de competições oficiais no futebol paraense para atletas com menos de 16 anos? A coluna vai tratar do assunto no domingo.