Neto Pessoa já é o nome mais importante do Leão

É como se esta Copa Verde fosse uma competição programada por encomenda para Neto Pessoa, principal artilheiro com nove gols em cinco jogos. Contando com a Série B, dez gols em 13 jogos, principal artilheiro do Remo na temporada.

Natural de Rio Branco, 27 anos, Neto Pessoa só saiu do futebol acreano aos 24 anos, em 2019, contratado pelo ABC. Depois de passagem apagada pelo Náutico, ele se destacou no Ypiranga de Erechim com 13 gols em 32 jogos. Foi discreto no Botafogo/SP, com 6 gols em 25 jogos. No Remo está vivendo a apoteose da carreira, com média de 0,76 gol por jogo. Já é xodó da torcida, até porque fez 40% da sua artilharia nos dois Re-Pas. E só não foi herói no jogo do ano, contra o Confiança, por um erro da arbitragem, conforme atestam imagens expostas na Internet.

Em oito edições da CV, primeira decisão com Pará x Goiás

Cinco vezes com o Paysandu e a terceira vez com o Remo. Pará finalista em todas as edições da Copa Verde, mas pela primeira vez contra o futebol goiano, precisamente contra o Vila Nova. Foram dois títulos conquistados pelo Papão, contra DF e ES, três perdidos para o MT e dois para o DF.

Nesta decisão, o Vila Nova chega com melhores credenciais, mas nada que lhe dê grande vantagem sobre o Remo. O time azulino ganhou um gás precioso ao eliminar o Paysandu e parece recomposto moralmente do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pelo que o título da Copa Verde deve representar, tem toda lógica imaginar um Leão muito determinado, capaz de se superar e se tornar campeão.

BAIXINHAS

* Japiim na torcida pelo Leão Azul. Se o Remo conquistar a Copa Verde, o Pará terá um quarto representante na Copa do Brasil, o Castanhal, com os já garantidos Remo, Paysandu e Tuna. Decisão da CV, amanhã às 20 horas em Goiânia e sábado às 17 horas em Belém.

* Paulinho Curuá, Thiago Coelho e Arthur, vinculados ao Remo, na mira do Paysandu, que quer também Wallace, já liberado pelo Leão. Ideia de Lecheva é fazer a base do Papão quebrando a base regional do rival. Dioguinho já é do Papão.

* Duas temporadas no Paysandu (45 jogos, três gols e um título estadual) e uma temporada no Remo (47 jogos, três gols, um rebaixamento). Números de Anderson Uchôa, que se despediu do futebol paraense. Saiu invicto em matéria de Re-Pa: sete pelo Papão e dois pelo Leão.

* URT, de Minas Gerais, contratou Wanderlan, ex-Castanhal, Paragominas e Manaus, e agora está levando outro paraense, o zagueiro Yan, que ano passado serviu ao Paysandu no sub-23 e este ano no elenco profissional.

* Última vitória do Remo sobre o Vila Nova foi em 2006 (4 x 1) na Série B. Desde então, quatro vitórias do clube goiano e dois empates. No histórico geral, 16 jogos, seis vitórias do Vila (20 gols), quatro vitórias do Leão (17 gols) e seis empates. Dados levantados pelo pesquisador Jorginho Neves.

* Sexta-feira, TJD julga em primeira instância a questão da Segundinha que confronta Parauapebas e São Raimundo, e prejudica diretamente Caeté e Amazônia. Como haverá recurso de derrotado, o imbróglio vai esticar e render.

* Eleições da Tuna e da FPF na mesma data, no próximo dia 28. Três candidatos em cada.