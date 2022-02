O cartaz do Papão junto à torcida está mantido, mais pelos feitos na campanha do que no Re-Pa. A desconfiança dos azulinos diminuiu pelo que foi o Leão no clássico. A rigor, nenhuma perda e poucos ganhos nos dois times, depois da "prova dos nove".

Paulo Bonamigo, que trabalha para fazer o time engrenar, vai ter duas semanas livres para treinamentos e o jogo contra o Águia, antes da próxima fase, para a qual ainda não está classificado. Para Márcio Fernandes a realidade é outra: três jogos em uma semana, todos como visitante, antes do "mata mata" no Parazão. Jogos contra Independente em Parauapebas, Castanhal na cidade modelo, Trem em Macapá. Menos mal que o time está classificado no Parazão e estreia com favoritismo na Copa do Brasil.

Resposta de Everton Sena

No Remo há um mês e meio, o zagueiro Everton Sena já responde com titularidade à aposta que o clube fez nele, oferecendo recuperação clínica e contrato. Jogador acima da média da Série C, que só viria para o Leão Azul nas condições em que veio. Mesmo caso do volante Marciel, que passou por cirurgia e já está na transição para os treinos de campo.

Foi assim que o Paysandu contratou Uchôa e teve boa resposta do atleta em campo. Fica a esperança dos remistas em ter êxito também com Marciel, titular do Náutico na temporada passada.

BAIXINHAS

* Terminam na próxima sexta-feira as inscrições no Parazão. Márcio Fernandes deixou escapar que pedir ao Paysandu um jogador das mesmas funções de Ricardinho. O Remo negocia para trazer um meia (alternativa a Gedoz) e mais um atacante para lado de campo.

* Zagueiro Carciano, meia Júnior Araújo, atacante Joel... O Caeté é a melhor surpresa do campeonato. O técnico Josué Teixeira remontou o time com os importados que ele apontou, fez boa mescla com quem restou da Segundinha e tem a segunda melhor campanha neste Parazão, abaixo do Papão e acima do Leão.

* Grandalhão Joel (1,91m), centroavante carioca do Caeté, assumiu a artilharia do campeonato com cinco gols. Thiago Recife, ex-Bragantino, saiu com quatro gols e está no CSE/AL. Com três gols estão o azulino Brenner e o bicolor Dioguinho.

* Zé Aldo suspenso, João Paulo e Ricardinho sob cuidados médicos. Três titulares do Papão fora do jogo contra o Independente. Também estão fora os reservas Kerve, zagueiro, e Vitor Diniz, meia, expulsos do banco no Re-Pa.

* Começo muito sofrido, nas três primeiras rodadas, e grande reação do Águia na troca de técnico (Samuel Cândido por Wando Costa). O time marabaense joga classificado no sábado, contra o Remo que ainda precisa confirmar vaga na segunda fase.

* Bragantino é o quinto clube a trocar de técnico no Parazão. Rogerinho Gameleira foi demitido ao perder para o Caeté no primeiro "clássico da farinha". O interino Marquinhos Taíra deve comandar o time contra o Independente, sábado.