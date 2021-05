Na Série C, Papão terá os intervalos que tanto precisa

De uma rodada para outra, a Série C tem intervalos providenciais de uma semana. Digo "providenciais" considerando o tempo que Vinícius Eutrópio vai precisar para os treinamentos no Papão. Esse tempo vai ser importante para todos e precioso para quem precisa configurar o time. O Paysandu entra com o cartaz de campeão estadual, no melhor astral, mas ainda sem estabilidade tática.

Nas primeiras rodadas, especialmente na estreia, amanhã, contra o Tombense, Eutrópio vai exigir que o time se inspire em si mesmo, ou melhor, na raça que teve para golear a Tuna e conquistar o título paraense. Agora é hora de focar plenamente no resultado, para, aos poucos, elevar o desempenho. Então, nada de economizar suor em Tombos/MG.

Leão credenciado para bom começo

A Série B chega para o Leão Azul paralela à Copa do Brasil, com um jogo e uma viagem a cada semana. Maratona intensa que quase não deixará tempo para treinamentos. Menos mal que o time remista chega quase pronto, com estrutura tática bem definida, credenciado para um bom começo.

Times que vivem transição, por troca de comissão técnica e jogadores, deverão ter maior dificuldade nas primeiras rodadas da Série B, como no caso do CRB, adversário do Leão amanhã. A rigor, a Série B é um vôo sem escala. Quem não embarcar arrumado vai sofrer para se organizar na viagem, em meio a turbulências e risco de queda. Emoções não vão faltar, com festa ou com chororô. Que se preparem os corações azulinos!

BAIXINHAS

*Vitor Souza, goleiro do Paysandu, estreia na Série C com pleno domínio do terreno. Formado no Cruzeiro, ele defendeu o Tombense em 2014, 2016 e 2017. É um goleiro que ainda não empolgou a torcida, mas deu conta do recado na Copa do Brasil e no Parazão, chegando a 770 minutos sem tomar gol.

*Papão venceu o Tombense nos dois jogos da Série C de 2020. 1 x 0 em Tombos e 1 x 0 na Curuzu. O Remo também tem vantagem sobre o seu adversário. Ganhou cinco, empatou cinco e perdeu três para o CRB em dez jogos da Série B e três do antigo Brasileirão.

*Jogo CRB x Remo, amanhã, 16 horas, ao vivo no Sportv e no Premiere. Tombense x Paysandu, também amanhã, às 19 horas, transmissão do Dazn. Um sábado em que azulinos e bicolores vão revezar entre torcer e secar.

*A última participação do Remo na Série B mudou a vida de alguns jogadores, especialmente de três paraenses: Cicinho, Wellington Saci e Landu. Os três ganharam mercado. Saci rodou em grandes clubes e foi colega de Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Landu chegou a ser parceiro de Edmundo no Vasco.

*Cicinho, depois de brilhar na Ponte Preta e no Santos, virou ídolo na Bulgária. Naturalizado, virou jogador da seleção búlgara e está fazendo a independência financeira. O volante carioca Sandro Silva, que chegou desconhecido, se destacou no Leão e brilhou depois no Vasco, no Palmeiras e no Internacional.

*Tanto a Série B, do Remo, como a Série C, do Paysandu, são vitrines que podem transformar vidas. Podem transformar também a realidade dos clubes, para melhor ou para pior, com acesso ou com rebaixamento. Missões de alta responsabilidade!

*Leis Tó Teixeira e Guilherme Paraense de incentivo aos esportes amadores em Belém. Edital lançado pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer. Todas as informações no site: sejel.belem.pa.gov.br.