Na hora H, Muriqui foi muito mais que Pablo Roberto

Depois de "explodir" na vitória sobre o Corinthians, Pablo Roberto murchou. Foi caricato contra o Caeté e discreto no reencontro com o Timão. Por sua vez, Muriqui, destaque em Belém, brilhou em São Paulo e tornou-se a principal performance individual do Remo nos dois confrontos. Destaque também para a regularidade de Anderson Uchôa, que tem mantido o mesmo empenho e o mesmo rendimento em qualquer jogo.

Marcelo Cabo tem razão quando diz que o time azulino provou na Copa do Brasil que tem potencial para o acesso à Série B. Isso não significa que esteja pronto. Há bastante o que corrigir e o que aprimorar. Processo natural!

É pertinente a ideia da comissão técnica de recuar Muriqui, para que participe mais do jogo, com seus recursos técnicos e inteligência acima da média. Isso vai ocorrer quando chegar o centroavante que o clube está contratando.

Papão defende o projeto do título 50

Faltam três jogos para o Paysandu no Parazão, mas o projeto de conquista do 50° título estadual depende do jogo de amanhã, contra o Águia. Empate já mantém a candidatura do Papão.

Apesar do cartaz do Águia, que faz ótima temporada, o Paysandu é favoritão para a classificação. Afinal, joga em casa, só precisa do empate e tem time superior. Se a vitória do Paysandu seria apenas a confirmação da tendência, uma derrota teria efeito devastador. Ir à decisão é obrigação dos bicolores. Não chegar, seria o cáos às vésperas da estreia na Série C (quarta, contra a Aparecidense). O Águia já está no lucro e busca a glorificação.

BAIXINHAS

* Esforçado, intenso, Pedro Vitor é o tipo de jogador que quando pensa não corre e quando corre não pensa. Peca muito nas decisões equivocadas e nas execuções, mas se doa plenamente nas funções de marcação. Tem a sua importância!

* Titular absoluto do Papão, Genilson já jogou nesta temporada com Naylhor, Vânderson, Bocanegra e Rodolfo Filemon. Yarlei teria sido mais um, não fosse a lesão. Apesar da titularidade, o capitão Genilson está com desempenho abaixo do que produziu ano passado.

* Thiago Coelho e Vinícius são dois bons goleiros a serviço de Papão e Leão. Isso é inegável. Mas em matéria de regularidade o destaque é Axel Lopes, do Águia. Muito seguro em todos os jogos. Axel é um gaúcho de 30 anos, que está na sexta temporada no futebol paraense: Tuna, Bragantino, Castanhal, Parauapebas e Águia.

* Antes de estrear, Leandrinho já fez a sua primeira jogada no Papão ao anunciar é filho de uma paraense e neto de um torcedor bicolor. Ainda bem que o atleta terá tempo para entrar em forma. Afinal, fez apenas seis jogos em 2022, pelo Operário/PR, e passou por grave lesão no joelho.

* Se avançar ao quadrangular da segunda fase da Série C, o Remo irá à decisão do acesso em clima eleitoral. Faltando sete meses para a eleição presidencial, o momento é de avaliação de prováveis candidaturas.

* É estudada a possibilidade de mais um mandato (terceiro) para Fábio Bentes, por ter havido alteração estatutária. Se não puder disputar, Bentes deve apoiar Antônio Carlos Teixeira, Marcelo Carneiro ou Milton Campos. Pela oposição, Marco Antônio Magnata se declara candidato.

* Com o TJD/Pa sob intervenção, o STJD julga hoje onze processos do Parazão. Os principais são dos bicolores Bocanegra e Genilson, e do azulino Ícaro. Se forem suspensos, só cumprirão depois que seus clubes forem notificados.