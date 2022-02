Na hora H, Leão vai de plano C

Logo no jogo mais decisivo, quando tem que pontuar para não se arriscar, justamente na hora H, o Remo vai de plano C contra o Águia. Sem Gedoz e Erick Flores, vetados pelos médicos, Bonamigo tem que acionar uma terceira opção? Quem?

O técnico azulino pode recorrer a um dos volantes que têm entrado no time (Marco Antônio ou Paulinho Curuá) e dar mais liberdade ofensiva aos laterais, mas eles não teriam coxeção qualificads. Pode acionar o garoto Pedro Sena, que, comprovadamente, ainda não está pronto para a missão. Também pode fazer Whelton voltar à origem. O centroavante era meia no começo da carreira e pode dar certo jogando por trás de Brenner. Essa parece ser a melhor alternativa, mas só testando, em treinamento, Bonamigo poderia avaliar.

Atacante bicolor dá sinais de afirmação

Depois dos três primeiros jogos pelo Papão, quando empolgou a torcida, o atacante pernambucano Marlon finalmente dá sinais de afirmação. À medida que o time vai se ajustando ele vai crescendo de rendimento e está em bela concorrência com Dioguinho, embora nada os impeça de jogar juntos.

Pelas oscilações que já teve, Marlon ainda tem o que provar aos bicolores até se estabelecer e justificar o o seu bom contrato, que só termina em 2024.

BAIXINHAS

* Jogo preguiçoso em Parauapebas, ontem, na vitória dos reservas Paysandu sobre o Independente, por 1 x 0. O Papão já estava classificado com folga. Galo Elétrico, terceiro do seu grupo, vai decidir o futuro no sábado, em Bragança, contra o Bragantino.

* Brenner, Pingo e Uchôa, três titulares do Remo pendurados nos cartões amarelos. Pelo que determina o regulamento do campeonato, quem receber o terceiro no sábado vai cumprir suspensão no primeiro jogo do "mata mata". Para quem não completar três amarelos, os cartões serão zerados.

* Marcão e Mikael, do Paysandu, provocaram o terceiro amarelo no jogo de ontem, não jogam contra o Castanhal, mas estão garantidos para o primeiro jogo do "mata mata".

* Veraldo, atacante baiano de 22 anos, vem subindo de cotação no Remo à medida que melhora a estrutura muscular, ganhando força e estabilidade.

* Sábado, se for acionado, Veraldo enfrentará o Águia, clube onde viveu os seus melhores momentos. Seria marcado por Levi, que viveu suas principais glórias no Remo.

* Fefeu, ponta direita que fez sucesso na Tuna, nos anos 70, está internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, precisando de fraldas geriátricas tamanho médio. Se você dispuser a ajudar, ligue 98331-9980.

* Hoje, 20 horas, no Rosenão, Re-Pa (Remo x Parauapebas) na decisão do Sub 20. Leão pelo empate para ser campeão, já que venceu em Belém.