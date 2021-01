Marlon, do Remo, o principal “garçom” da Série C

As avaliações dos atletas no mercado do futebol, por estatísticas, priorizam determinadas virtudes, e uma delas está nas assistências, ou passes pra gol. O remista Marlon está destacado com líder de assistências na Série C. É o “garçom” do campeonato com seis, em 18 jogos. Jean Silva, do Ypiranga é o segundo com cinco em 16 jogos. Toty , Leonan e Didira do Santa Cruz, e Cláudio Maradona do São José, têm quatro, cada.

Um destaque extra para Marlon é pelo fato de ser lateral e já ter 35 anos. Como “garçom” ele produz o que se esperava de Eduardo Ramos, Carlos Alberto ou Felipe Gedoz, jogadores especialistas na função. Carlos Alberto, por exemplo, deu assistência perfeita para o único gol de Marlon no campeonato, contra o Paysandu, no 3 x 2.

Haja nó para Brigatti desatar

Atraso de salários (assunto contornado), a saída de Vinícius Leite, as lesões de Uilliam Barros, que finalmente voltou a jogar, Anderson Uchôa e Bruno Collaço, que são dúvidas para o Re-Pa, o acentuado cansaço do time em Londrina... Haja nó para João Brigatti desatar no Paysandu. E ele vem tendo êxito em todas as tarefas, com o time sempre competitivo. Para o Re-Pa a grande questão está na lateral direita, com a suspensão de Tony e a falta de um reserva especialista. Que solução Brigatti vai tirar da cartola?

Em Londrina, Brigatti se arrojou ao compor o time com três zagueiros, utilizando o lento Wesley Matos pelo lado esquerdo, em dobradinha com Diego Matos, na ausência de Bruno Collaço. Novamente, teve êxito! O trabalho de Brigatti é um “case” de sucesso em liderança.

BAIXINHAS

* O jogador ser expulso por se exceder em bravura no campo, como no caso de Serginho, já é reprovável. Expulsão por agressões verbais ao árbitro quando o atleta já saiu do jogo e está no banco de reservas, como fez Tony em Londrina, é inaceitável. Pior ainda, tratando-se de um atleta experiente.

* Muito cobrado, Hélio voltou a se aplicar nas funções táticas, de marcação, em Erechim, dando suporte para Ricardo Luz. Com contrato até 28 de fevereiro, e recusando-se a negociar renovação, Hélio estará vinculado até o final da Copa Verde, que irá de 20 de janeiro a 24 de fevereiro.

* Hilton Pereira Sampaio, árbitro cotadíssimo para a Copa do Mundo de 2022, é uma segurança para o Re-Pa, que tende a ser muito tenso e exigir muito da arbitragem. O goiano Hilton Sampaio concorre com o paulista Raphael Claus para a Copa do Catar.

* Ironia! Papão é vice líder, mas se ganhar o Re-Pa (domingo, 18 horas) terá certeza imediata do acesso. Leão, líder, se ganhar o clássico, terá que torcer para o Londrina não vencer o Ypiranga no jogo das 20 horas. É que o Papão chegaria a 10 pontos, enquanto o Ypiranga só pode chegar a 9, e haverá confronto Remo x Londrina na última rodada.

* Golaço do ano! Termina hoje, 17 horas, a eleição do gol mais bonito de 2020, no ge.com/pa. Opções: Rafael Jensen (do Remo, contra o Paysandu), Lukinha (da Tuna, contra o Fonte Boa), Ulliam Barros (do Paysandu, contra o Remo) e Salatiel (do Remo, contra o Manaus). Resultado no Bom Dia Pará (TV Liberal), amanhã.

* O time destaque do interior nesta quarta é o centenário Ypiranga de Igarapé Açu, fundado em 1918. Time atual: Caneco, Macaxeira, Velton, Rodrigo, Pitt, Capitão, Pisca, Teta, Cleisinho, Alyson, Frank, Mikika.