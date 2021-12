Mais Re-Vi do que Re-Pa em 2021

Hoje, 20 horas, em Goiânia, o quinto Re-Vi de uma série de seis confrontos Remo x Vila Nova em 2021. O sexto será sábado, em Belém. Já são mais Re-Vis do que Re-Pas este ano.

Tivemos em 2021 um Re-Pa da Série C de 2020, um do Parazão e dois da Copa Verde. O Leão reinou, com três vitórias e um empate. Mas contra os goianos o retrospecto é muito negativo: quatro derrotas. Agora, na decisão da Copa Verde, Remo e Vila Nova são times desfalcados por lesões e por desligamentos. Vejamos quem se recompõe melhor.

O time remista se fortaleceu muito ao eliminar o Paysandu e parece refeito do impacto da eliminação. Esse emocional positivo e a fase iluminada do artilheiro Neto Pessoa elevam a esperança dos azulinos no título inédito.

O peso das perdas

O Remo perdeu Thiago Ennes, Romércio, Edu, Jansen, Uchôa, Marcos Júnior, Matheus Oliveira, Rafinha, além de ter demitido Victor Andrade. E está sem Wellington Silva, por lesão. Um grande problema é estar sem lateral-direito. Mas o time vem reagindo muito bem.

Se a lista do Remo tem dez, a lista do Vila Nova tem onze nomes, entre titulares e reservas. As principais perdas do VN são o volante Dudu, os meis Artur Rezende e Pedro Júnior, os atacantes Rafael Silva (está suspenso e volta no jogo de sábado) e Kelvin. O peso das perdas pode até ser maior para o time goiano, precisamente no meio de campo. Dudu e Artur Rezende faziam o time jogar e Pedro Júnior vinha sendo o principal artilheiro.

BAIXINHAS

* Só a finalíssima da Copa Verde, sábado, terá transmissão em rede nacional (TV Brasil). O jogo de hoje será mostrado apenas pela TV Cultura, mas vai chegar ao mundo inteiro pelo Portal Cultura.

* Atacante Thiago Mafra, fruto da base que está despontando no Remo, tem apenas 19 anos. Foi lançado por Paulo Bonamigo na vitória sobre o Itupiranga (1 x 0) no Parazão e já tem cinco jogos no time profissional.

* Paysandu já tem pré-contratos assinados para 2022, no processo de remontagem do elenco. Serão pelo menos 15 atletas, além de Dioguinho, já anunciado. Victor Souza e Ruy estão vinculados até o fim de 2022, mas a permanência deles ainda é incerta. Marlon e Danrlei ficam. Jhonnatan, Laércio e José Aldo devem ficar.

* Como fechou a sua temporada no dia 4 de dezembro, o Paysandu programou 3 de janeiro para a chegada de Márcio Fernandes e jogadores. O Remo só vai poder começar as atividades de 2022 uma semana depois do rival, por conta dos 30 dias das férias. Os azulinos não terão mais que dez dias de trabalho na pré-temporada.

* Foi do Remo a provocação à Associação Nacional de Clubes para a bem sucedida investida jurídica no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as mensalidades do Profut, pelo impacto da pandemia nas finanças dos clubes.

* Depois de o ministro Gilmar Mendes deferir a medida cautelar, a matéria vai para o plenário do STF, onde a vitória deverá ser consumada. Vitória essa que é fruto do trabalho de uma equipe de advogados de Belém.