Mais que um título, uma consagração para os bicolores; Leão precisa acelerar

Seria só mais um título se não distinguisse o Paysandu como maior vencedor de copas regionais do futebol brasileiro: quatro Copas Verdes e uma Copa Norte. O troféu confirmado ontem é especialmente valioso e vira uma consagração para o clube bicolor.

Além das vantagens financeiras na próxima Copa do Brasil, está criado para o Papão um clima muito favorável à missão urgente de reação na Série B. Curuzu lotadaça na terça-feira contra o poderoso América Mineiro. O Papão chega à plenitude nas suas forças emocionais, “vitaminado” pelo título da CV. Nessa onda, esforços são triplicados, dores são minimizadas e a energia da torcida é potencializada. A Curuzu vai pulsar na terça!

Leão, para mudar tem que acelerar

Rodrigo Santana viu em Recife um Remo lento e desconexo, inseguro, com muitos erros de passe e de cobertura. O novo técnico chegou determinado a tornar o Remo um time intenso, compacto, mais competitivo. Isso não vai acontecer do dia pra noite. Terá que ser cumprido um processo. Mas algum efeito já deve ser notado no sábado, em São Luis, contra o Sampaio Corrêa.

Se a esperada melhora no desempenho do Leão será bastante pra derrotar o Sampaio, só o jogo poderá dizer. Mas, como o time maranhense está fazendo um começo pior de Série C, é possível que o efeito Rodrigo Santana já inaugure a tão esperada fase positiva para os azulinos no campeonato.

BAIXINHAS

* Ter sido goleado pelo Paysandu por 10 x 0 (6 x 0 e 4 x 0) na decisão da Copa Verde é a maior humilhação da história do Vila Nova? Essa é uma questão muito explorada pela imprensa goiana. O Papão, por sua vez, curte a glória histórica.

* Palavras do presidente Antônio Carlos Teixeira à coluna indicam que passa a haver no Remo uma atenção maior aos dados estatísticos do rendimento físico dos atletas, não só em jogos, mas também nos treinos. Isso significa melhor exploração do NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance) nas funções de ciência e tecnologia.

* Como ocorreu com Pedro Vitor, a grave lesão, a cirurgia no joelho e a longa recuperação devem resultar em novo contrato para o lateral Thallys para permanência em 2025. É um jovem atleta que construiu seu crédito no Baenão, pela capacidade técnica e pela seriedade profissional. Thallys é atleta de investidores.

* Iago Hass, Léo Pereira, Quintana, Pedro Romano, Wesley Fraga, Crystopher, Gabriel Santos. Esses sete jogadores que ficaram fora da decisão da Copa Verde, por terem chegado após o prazo de inscrições, ganharam oportunidade de aprimorar a performance física. Quintana é o único que vinha sendo titular na Série B.

* Faltam 41 dias para a abertura da próxima janela de transferências nas Séries A e B. O Paysandu está agindo com arrojo no mercado, engatilhando novas contratações, agora com investimentos mais altos, mirando acesso.

* Serão quatro ou cinco novos atletas para o elenco bicolor. Um deles pode ser o atacante Cassiano, que brilhou no Papão em 2018 (20 gols em 30 jogos) e está voltando de Portugal. Demais: lateral-esquerdo, volante criativo e meia ofensivo.

* Sampaio Corrêa tem um jogo a menos que o Remo na Série C. Ficou pendente o jogo contra o Caxias/RS, 3⁠ª rodada. Com dois empates e três derrotas, o SC marcou apenas um gol no campeonato e tomou cinco, em cinco jogos. Ontem à noite o Sampaio venceu o Maranhão por 1 x 0, no primeiro jogo da decisão estadual.